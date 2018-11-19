G.Birliği başladı, Yeşilova bitirdi: 2-3
G.Birliği karşısında iki kez geriye düşen Merit A. Yeşilova, İskele deplasmanından galibiyetle ayrıldı
K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasında Gençler Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Gençler Birliği’nin iki kez öne geçtiği karşılaşmada konuk Yeşilova bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 önde kapattı. Yeşilova’nın galibiyet golleri Makoun ve Burak’tan (2) gelirken Gençler Birliği’nin sayıları Elvis ve Kevin’den geldi. Bu skorun ardından Gençler Birliği 3 puanda kalırken, üst üste ikinci galibiyetini alan Merit Alsancak Yeşilova 11 puana yükseldi. Ligin 10’uncu haftasında Yeşilova, Esentepe’yi konuk edecek. Gençler Birliği ise Çetinkaya’ya konuk olacak.
STAT: Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER
Hakan Muhtaroğlu**
Cem Öksüzoğulları**
Mehmet Ekşici**
G.BİRLİĞİ
Ali Aydemir**
Ahmet Kara**
Barış Dağ**
Sinan Öğüt**
Hasan Sarıoğlu**
Martins Eyerakpo**
Elvis Sakyi***
Tacettin Köse**
(Dk.61 M. Tekpınar)**
Cenker Yazar**
İbrahim Köse**
Kevin Assiga**
(Dk.86 Kadir)
TD: Salih Sakallı
M. A. YEŞİLOVA
Hasan Piro**
Augustin Binya**
Mejdi Direniş**
Vakkas Kaynarca**
Memduh Sarıoğlu**
(Dk.74 Burak)***
İlyas Niyazi**
Hamis Çakır**
Yasin Doğan**
Mustafa Salk**
(Dk.46 M. Yaşınses)**
Billy Mehmet**
Ulaş Candanal**
(Dk.40 Makoun)***
TD: Şenol Canbulat
GOLLER: Dk.58 Elvis, Dk.69 Martins (G.Birliği) - Dk.64 Makoun, Dk.77 ve 87 (P) Burak Koçar (M.A.Yeşilova)