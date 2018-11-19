G.Birliği başladı, Yeşilova bitirdi: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasında Gençler Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Gençler Birliği’nin iki kez öne geçtiği karşılaşmada konuk Yeşilova bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 önde kapattı. Yeşilova’nın galibiyet golleri Makoun ve Burak’tan (2) gelirken Gençler Birliği’nin sayıları Elvis ve Kevin’den geldi. Bu skorun ardından Gençler Birliği 3 puanda kalırken, üst üste ikinci galibiyetini alan Merit Alsancak Yeşilova 11 puana yükseldi. Ligin 10’uncu haftasında Yeşilova, Esentepe’yi konuk edecek. Gençler Birliği ise Çetinkaya’ya konuk olacak.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER

Hakan Muhtaroğlu**

Cem Öksüzoğulları**

Mehmet Ekşici**

G.BİRLİĞİ

Ali Aydemir**

Ahmet Kara**

Barış Dağ**

Sinan Öğüt**

Hasan Sarıoğlu**

Martins Eyerakpo**

Elvis Sakyi***

Tacettin Köse**

(Dk.61 M. Tekpınar)**

Cenker Yazar**

İbrahim Köse**

Kevin Assiga**

(Dk.86 Kadir)

TD: Salih Sakallı

M. A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Augustin Binya**

Mejdi Direniş**

Vakkas Kaynarca**

Memduh Sarıoğlu**

(Dk.74 Burak)***

İlyas Niyazi**

Hamis Çakır**

Yasin Doğan**

Mustafa Salk**

(Dk.46 M. Yaşınses)**

Billy Mehmet**

Ulaş Candanal**

(Dk.40 Makoun)***

TD: Şenol Canbulat

GOLLER: Dk.58 Elvis, Dk.69 Martins (G.Birliği) - Dk.64 Makoun, Dk.77 ve 87 (P) Burak Koçar (M.A.Yeşilova)

