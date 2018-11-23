Futbolda haftanın programı
Futbolda 10. hafta oynanacak maçların programı
Bugün
K-Pet Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Yenicami
Fehim Dayı
24 Kasım Cumartesi
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – G.Gücü
Turgay Misk
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Doğan TB
Kerem Eran
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Esentepe
Mehmet Sezener
K-Pet 1. Lig
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Maraş
İsfendiyar Açıksöz
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Değirmenlik
Osman Küçük
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Yalova
Emre Öztaşlı
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Karşıyaka
Osman Özpaşa
Emek Stadı
Doğancı – Mormenekşe
Zekai Töre
H. Bardakko Stadı
Mesarya – Ozanköy
Serhan Şimşek
Yarın
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Gönyeli
Ali Özer
Atatürk Stadı
Çetinkaya – G.Birliği
Serkan Durmaz
Cihangir Stadı
Cihangir – Girne HE
Hakan Muhtaroğlu
K-Pet 1. Lig
B.Bağcıl Stadı
B.Bağcıl – Hamitköy
Mustafa Öztugay
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Yonpaş Dumlupınar
Evren Karademir
26 Kasım Pazartesi
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Binatlı
Utku Hamamcıoğlu
Not: Süper Lig’de Mağusa TG – Yenicami ve Lefke – Binatlı maçları 18.00’de, diğer maçlar 14.00’te başlayacak