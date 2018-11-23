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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbolda 10. hafta oynanacak maçların programı

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Bugün
K-Pet Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Yenicami
Fehim Dayı

24 Kasım Cumartesi
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı – G.Gücü
Turgay Misk

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Doğan TB
Kerem Eran

M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Esentepe
Mehmet Sezener

K-Pet 1. Lig
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Maraş
İsfendiyar Açıksöz

N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Değirmenlik
Osman Küçük

Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Yalova
Emre Öztaşlı

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Karşıyaka
Osman Özpaşa

Emek Stadı
Doğancı – Mormenekşe
Zekai Töre

H. Bardakko Stadı
Mesarya – Ozanköy
Serhan Şimşek

Yarın
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Gönyeli
Ali Özer

Atatürk Stadı
Çetinkaya – G.Birliği
Serkan Durmaz

Cihangir Stadı
Cihangir – Girne HE
Hakan Muhtaroğlu

K-Pet 1. Lig
B.Bağcıl Stadı
B.Bağcıl – Hamitköy
Mustafa Öztugay

M. Döveç Stadı
Çanakkale – Yonpaş Dumlupınar
Evren Karademir

26 Kasım Pazartesi
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Binatlı
Utku Hamamcıoğlu

Not: Süper Lig’de Mağusa TG – Yenicami ve Lefke – Binatlı maçları 18.00’de, diğer maçlar 14.00’te başlayacak
 

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