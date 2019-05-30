Friedrich Vakfı’ndan Yüksek Mahkeme’ye yanıt

Friedrich Vakfı Kıbrıs Ofisi Direktörü Hubert Faustmann, “Yolsuzluk Raporu”na ilişkin Yüksek Mahkeme’nin eleştirisini yanıtladı, Dünya Ekonomik Forumu kaynaklı sorularının, her yıl dünyanın 140 farklı ülkesinde, yönetici pozisyonunda bulunan iş insanlarına bire bir aynı şekilde sorulduğunu belirtti.



Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Almanya’nın Friedrich-Ebert-Vakfı (FES) Kıbrıs’taki her iki toplumun hem kendi içlerindeki hem de birbirleriyle olan diyaloğu teşvik etmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bundan dolayı, 28 Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamayı üzülerek okuduğumu ifade etmek isterim. Açıklamada, geçtiğimiz günlerde FES tarafından yayınlanan bir çalışmada yer alan spesifik bir soruya gelen cevaba da atıfta bulunulmuş ve ‘şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli mesajlarıyla yapıldığı ileri sürülen kamuoyu yoklamalarıyla cevabın hangi olguya dayandığı belirtilmeyen sorular yöneltilerek yargının yıpratılmasının hedeflendiği izlenimi verilmektedir’ şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bunun üzerine bu yazılı açıklamayı yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Öncelikle, Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı başlıklı çalışma, yolsuzluk algısı konusunda dünyanın en önde gelen referans kaynağı olan ve her yıl 180 ülke ve bölgesini kapsayan bir yolsuzluk algı endeksi oluşturan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün kullandığı metodolojiyi kullanmaktadır. Rapor, bir bütün olarak ülkedeki yolsuzluk algısını ölçmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, çalışmada diğer birçok kurum ve prosedürle ilgili soruların yanında yargıyla ilgili birkaç soruya da yer verilmektedir. Çalışma özel olarak yargıyı ele almadığı gibi hiçbir şekilde yargıyı ya da herhangi başka bir kurumu yıpratma amacı gütmemekte sadece yolsuzlukla mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de dünyanın geri kalanında kullanılan ve son derece saygın bir sivil toplum örgütü tarafından geliştirilen bir yöntem kullanmaktadır.

Yayında da ifade edildiği üzere, Yüksek Mahkeme’nin basın bildirisinde atıfta bulunulan soru, Dünya Ekonomik Forumu kaynaklıdır ve her yıl dünyanın 140 farklı ülkesinde, yönetici pozisyonunda bulunan iş insanlarına bire bir aynı şekilde sorulmaktadır. Çalışmanın başlığında da açıkça ifade edildiği üzere, burada ölçülmeye çalışılan ‘algı’dır ve tüm dünyada kullanılan metodoloji gereği bu algının ‘nereye dayandırıldığının açık bir şekilde belirtilmesi’ gerekmemektedir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Hubert Faustmann

Friedrich Ebert Vakfı Kıbrıs Ofisi Direktörü