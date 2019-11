FREDDIE MERCURY’NİN EFSANEVİ SESİNE NE KADAR YAKLAŞABİLİRSİN?

Ersin Kaşif

24 Kasım 1991 tarihinde, efsane grup Queen’in solisti Freddie Mercury hayata gözlerini yumdu. İşte bugün de günlerden 24 Kasım ve Adres Müzik olarak büyük sanatçıyı özlemle anıyoruz. Tabii ki dünya onu hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Google tarafından geliştirilen yapay zeka ile çalışan bir program olan FreddieMeter, hayranlarının Freddie Mercury’nin sesini ne kadar doğru taklit edebildiklerini ölçüyor. Sosyal medyada #Freddie Challenge ismiyle yayılacak olan bu kampanya Mercury Phoenix Trust’ı destekliyor

freddiemeter.withyoutube.com

“Bohemian Rhapsody” tüm zamanların en büyük rock şarkılarından biri olarak görülüyor, bu yüzden şaşırtıcı olmayacak bir şekilde müzik videosu geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinde 1 milyar izlenme sayısını geçti. Hayranlar, yıllarca şarkının ikonik sözlerine son ses eşlik ettiler. Ama ne kadarı tam olarak Freddie gibi söyleyebildi? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için YouTube, Google Creative Lab ve Google Research, Queen, Universal Music Group ve Hollywood Records ile iş birliği yaparak “FreddieMeter” isminde bir yapay zeka uygulaması geliştirdiler!

Brian May, Roger Taylor ve Jim Beach tarafından HIV/AIDS farkındalığını artırmak ve destek toplamak amacıyla kurulan Mercury Phoenix Trust kuruluşunu destekleyen bu challenge, ‘Bohemian Rhapsody’nin ilk canlı performansının sergilenişinin 44. yıldönümünde yayına giriyor. FreddieMeter, dünya çapında Queen hayranlarının kendi şarkı söyleme performanslarının efsanevi Queen vokali Freddie Mercury’nin performansına ne kadar yakın olduğunu ölçmelerine olanak sağlıyor. Freddie Meter, kullanıcılarına seslerinin Freddie Mercury’nin efsanevi ses yelpazesine ne kadar yakın olduklarını perde, ton kalitesi ve melodi alanlarında değerlendirme yaparak 0 ve 100 arasında bir puanla iletiyor. Queen hayranları ve karaoke’den biraz hoşlanan herkes, bu meydan okumaya katılmak için aşağıdaki aşamaları takip edebilir:

1. ŞARKI SÖYLE: İnternet sitesi üzerinden dört QUEEN şarkısından (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love ve We Are the Champions) istediğini seç ve doya doya söyle!

2. PAYLAŞ: Puanını al ve paylaş! Senin için hazırlanan skor kartını doğrudan cihazına indir ve YouTube Stories, Instagram, Twitter ve Facebook’ta paylaş.

3. MEYDAN OKU: Sosyal medya kanalların üzerinden #FreddieChallenge hashtag’ini kullanarak üç arkadaşına meydan oku ve onların sonuçlarını gör.

4. BAĞIŞ YAP: Paylaştığın gönderide Mercury Phoenix Thrust’a bir yardım bağışında bulunulmasını teşvik et → http://www.mercuryphoenixtrust.com/donate

Google Creative Lab ve Google Reseach, FreddieMeter’ı yaratırken yeni on-device yapay zeka ile öğrenme modellerini kullandılar ve bu öğrenme sistemi Freddie’nin solo vokallerini ve Freddie gibi şarkı söylemeye çalışan insanların seslerini dinleyerek eğitildi. FreddieMeter bireysel şarkıcıları dinlemek üzerine geliştirildi ve masaüstü, Android ve iPhone platformlarında çalışıyor ve ses kaydı asla veritabanı’na analiz amaçlı kaydedilmiyor. Yani tüm vokaller kullanıcı paylaşmadığı sürece tamamen gizli kalıyor. Universal Music Group, Hollywood Records ve YouTube iş birliğiyle hayata geçirilen bu challenge’a katılmak için: freddiemeter.withyoutube.com