‘Fiyatlar çok yükselecek, yolcu sayısı düşecek’

“Bu fiyatlar çok daha fazla yukarıya çıkacaktır. Her şekliyle bu durum piyasaya olumsuz yansıyacak. Sadece Cuma ve Pazar günlerinde 600 yolcu kapasitesi açıkta kaldı. Mevcut seferlerle devam ederse bu yolcuların yüzde 70’i adaya gelemeyecek. Büyük bir yolcu kaybı olacak bunun yanında fiyatlar çok yükselecek.”

Kıbrıs’a da yolcu taşıyan Atlas Global Havayollarının uçuşlarını durdurmasının etkilerinin çok ciddi hissedileceğini belirten ilgili sektör temsilcileri, devletin ivedi olarak müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fehime ALASYA

Kıbrıs’a da yolcu taşıyan Atlas Global Havayollarının uçuşlarını durdurmasının etkilerinin ülkemizde de çok ciddi hissedileceğini belirten ilgili sektörler, bu durumdan bilet fiyatlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti. Devletin ivedi olarak müdahale etmesi gerektiğinin altını çizen seyahat acentesi ve otelciler birliği temsilcileri, yakın ve uzun vadeli çözüm önerilerinde bulundu.

Ulaştırma bakanlığı ise önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamasının ardından dün sessizliğini korudu. YENİDÜZEN’in bilet fiyatlarının seyri ve belirsizlikle ilgili nasıl bir yol izleneceğine dair sorularına karşılık, yeni açıklamada bulunmadı.

Türkiye basınına yansıyan haberlerde ise TC Ulaştırma bakanının açıklamasında yolcuların mağduriyetinin giderileceği ifade edilirken, buna ilişkin kaynak işaret edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada olumsuz etkilerinin olabileceğini ancak Bakanlık olarak, mağduriyet yaşanmaması için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını, gerekli duyuruları en kısa zamanda yapacaklarını belirtmişti.

Duyurunun yapılmasının ardından hemen ülkede uçuş yapan 3 şirketle temasa geçtiklerini ve ek sefer planlamasını talep ettiklerini ifade eden Atakan, “Durumun aciliyetinin ve öneminin farkındalar. Hepsi hemen çalışmalarını başlattı. Bilgilendirme yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Neler yaşanmıştı?

Türkiye’de bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal’den geçtiğimiz günlerde, 26 Kasım itibariyle 16 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklamıştı.

Kıbrıslı Türklerin Ercan’dan çıkışta tercih edebildiği 4 havayolundan birisi olan Atlasglobal’in bu hamlesi ile ülkedeki havayolu sayısı 3’e düşmüş, bu yöndeki uçuşların fiyatları da oldukça yükselmişti.

Atlasglobal’in uçuşlarını durdurmadan önce 1 - 6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’a gidiş dönüş 472 TL ila 624 TL olarak değişen bilet fiyatının, önceki gün 910 TL ila 2 bin 707 TL arasında değiştiği görülmüştü. Buna paralel, aynı tarihler için, Atlas uçuşları durdurmadan 1.934 TL’den başlayıp 5 Bin 231 TL’ye kadar yükselen Londra yönündeki bilet fiyatları, 2 bin 900 TL’den başlayıp 7 bin 283 TL’ye kadar çıkmıştı.

Acente ve otelciler ‘endişeli’…

Kösezade Turizm Acente Müdürü Mustafa Tuştaş:

“Büyük bir yolcu kaybı olacak bunun yanında fiyatlar çok yükselecek”

“Bir zamanlar KTHY’de yaşananların aynısı yeniden olacak. Tek bir hava yolunun eline kalırsa fiyatlar İster istemez çıkacak. Buna da birçok bahane bulunacak. Çok hoş bir durumla karşı karşıya değiliz. Devletin bu duruma müdahale etmesi gerek. Ya başka bir hava yolu gelmeli, ya da devlet el atmalı.

Atlas’ın gütmesiyle adamıza yeni havalimanından gelen tek bir hava yolu kaldı, alternatifi olmadığı taktirde bazı sıkıntıların önü açılacaktır.

Bugün ülkeden çıkmak isteyen biri 120 TL vergi ödüyor, TC den buraya ise 130 TL. Zaten 250 TL vergi oluyor, diğer girdilerle birlikte tek yön normal günlerde en az 400 TL’den başlayacak.

Bu fiyatlar çok daha fazla yukarıya çıkacaktır. Her şekliyle bu durum piyasaya olumsuz yansıyacak. Sadece Cuma ve Pazar günlerinde 600 yolcu kapasitesi açıkta kaldı. Mevcut seferlerle devam ederse bu yolcuların yüzde 70’i adaya gelemeyecek. Büyük bir yolcu kaybı olacak bunun yanında fiyatlar çok yükselecek.”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Eski Başkanı (KITSAB) Erkan Kilim:

“Kısa vadede devlet müdahalesi, uzun vadede ise Milli bir hava yolu şirketi kurulmalı”

“Fiyatlarda daha da yükselme oldu. Pegasus maalesef karşıya uçmuyor bu da yurt dışı uçuşlarını etkileyecektir. Artık devletin elini bastırıp milli bir hava yolu kurumalı. Fakat bu devlet idaresi altında olmayacak. Hem turizm kalkınması hem de halkın menfaati için bence bu şart. Avrupa yolcuları zaten güneye kaymıştır. Seferler artsa da fiyatlar bellidir. Burada düşük ücretli seferlere ihtiyaç vardır. Ekstra seferler olması gerek ama uygun fiyata. Devlet burada müdahale edip tavan fiyatı belirlemeli, teşvik etmeli. Kısa vadede devlet müdahalesi şart, uzun vadede ise mili bir hava yolu şirketi kurulmalı.”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Bu turizmle birlikte birçok sektörü etkileyecektir”

“Bu durum öncelikle arz edilen koltuğun kısılmasına neden oluyor ve hava yolları da buna hemen cevap veremiyor. Özellikle şu anda ileriye dönük rezervasyon yapanlar yine yapıyor. Bu anlamda fiyatlar doğal olarak yükseldi. Turizm ve ulaşım açısından da olumsuzluk getiren bir sonuç oldu. Hava yoluyla temas halindeyiz. 21 Aralık tarihiyle yeniden başlayacaklarını söylüyorlar. İnşallah öyle olur, bu bizim için çok önemli. Her ne kadar diğer seferler arttırılsa da yine de ticari kuruluş olduklarını unutmayalım. Ülke için bir hassasiyet taşıyorlar ama yine de daha yüksekten fiyat imkanları varsa da burada geri durmayacaklar. Hükümetin devreye girmesi gerek, tavan fiyat belirlemesi veya sefer sayılarının ivedi olarak arttırılması için teşvik edici kararlar alınmalı. Bir de gerçekten 21 Aralık tarihinde Atlas’ın uçuşlarının başlayıp başlamayacağı resmi kaynaklar tarafından netleşmeli.

Birtakım mağduriyetler oldu, bunun nasıl giderileceğiyle ilgili de resmi kaynaklar açıklamalı.

Sektör olarak yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakanlığın taraflarla görüşmesi gerek.

Bildiğim kadarıyla tüm ilgili banlıklar seferber olmuş, ilave seferler alınmış ama önemli olan fiyatların makul seviyelerde olmasıdır. Bu şekilde gerçekten çok zor... Bu turizmle birlikte birçok sektörü etkileyecektir.”

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, Atlasglobal’in Pazar payının çok yüksek olmadığı için uçuşların durmasının da piyasayı çok etkilemeyeceğini savundu:

“Bu Pazar payı boşluğu otomatik doldurulur”

“Atlas’ın pazar payı çok fazla değildir, yüzde 7 buçuk falandı. Ağırlıklı ise İstanbul’du, haftada ise 2, 3 İzmir’di… Tek etkileyeceği konu Beyrut’tan ülkeye haftada 1-2 gelen turist olacak.

Bu Pazar payı boşluğu otomatik doldurulur ama fiyatlar bu yüzden yükselmedi, fiyatlar zaten bu konumdaydı. Bunlar mevcut fiyatlardır. Bu uçuşların durması piyasayı çok etkilemeyecektir.”

TC Ulaştırma Bakanı Turhan açıklama yaptı, önceliğin yolcuların mağduriyetini gidermekte olduğunu söyledi:

“Yetkililer geçici olarak uçuşları durdurduklarını söylüyor”

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal Havayollarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki (SHGM) 500 bin Dolarlık teminat mektubunun nakde çevrileceğini belirterek, "AtlasGlobal ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir." dedi.

Türkiye basını Anadolu Ajansı’nın haberine göre, TC Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, sivil havacılık kurallarına göre uçuşlarını durduran, uçuşu durdurulan veya ruhsatı iptal edilen havayollarının SHGM’de mevcut olan teminatlarının nakde çevrilerek, yolcuların diğer havayollarıyla tarifeli seferler için 5 günlük, tarifesiz seferler için 10 günlük sürede taşınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Turhan, havayolu şirketinin yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ve yetkililerin geçici olarak uçuşları durdurduklarını söylediklerini aktardı.

Söz konusu havayolu şirketinin SHGM’deki 500 bin dolarlık teminat mektubunun nakde çevrileceğini ifade eden Cahit Turhan, “Atlas Global ile ilgili önceliğimiz, yolcuların mağduriyetlerini gidermektir.” diye konuştu.