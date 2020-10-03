Fıstık Computer hırsızlığında bir tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T. M. H. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç zanlı T. M. H.’nin 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da, çalmış olduğu ve imei numarası belli telefon tasarrufunda olduğu esnada Lefkoşa'da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta mahkeme emri gereği yapılan aramada zanlının olay esnasında giymekte olduğu kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Polis, yapılan aramada Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini bu bağlamda zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.