Final Üniversitesi müzik kursları başlıyor

Final Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Final Yaşam) bünyesinde müzik kursları başlıyor. 3-8 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan “Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” kursunda çocukların kendi doğal becerilerini keşfedebilecekleri ve var olan öğrenme becerilerini müzik eğitim programı ile bilişsel öğrenmeye dönüştürebilecekleri sanat eğitimi verilmesi hedefleniyor. Final Yaşam’daki yüksek nitelikli müzik eğitimi kursları, çocukların çok yönlü gelişebilmelerini ve düşünebilmelerini, aynı zamanda problem çözebilmelerini ve yaratıcılıklarını hayatlarının tüm alanlarında kullanabilmelerini sağlayacak. “Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” kursları her hafta Perşembe günleri 17.30–18.30 saatleri arasında Final Üniversitesi’nde yapılacak.

Final Yaşam Müzik Kurslarına online başvuru yapılabilecek

Yaşamsal ve kültürel değerlerin giderek kaybolmaya yüz tuttuğu teknoloji çağında, hazırlanmış olan Final Yaşam Müzik Kursları eğitim programıyla, çocuklara erken yaşlarda sanat aracılığı ile verilen eğitimin olumlu ve kalıcı davranışların kazanılması hedefleniyor.

Final Yaşam Müzik Kurslarına muzikkursu@final.edu.tr adresinden başvuru yapabilir ve (0392) 650 66 66 numaralı telefondan kurslarla ilgili detaylı bilgi öğrenilebilir.