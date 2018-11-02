“Farklı karaktere büründü, dolandırdı” iddiası

Lefkoşa’da iki farklı kişiyi farklı karaktere bürünerek kandıran ve paralarını aldığı iddia edilen E.K tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz zanlı E.K “Sahte Davranışla Para Temini” , “sahtekarlıkla para temini” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 22 Ekim’de, Gönyeli'de, dolandırmak kastı ile Hasan Yalkut’a kendisini halasının torunu olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra arabasının benzini bittiğini ve eşini havaalanından alması gerektiğini söyleyip adın edilenden sahtekârlıkla 350 TL nakit para temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Yavuz, zanlının 30 Ekim’de, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, muhasebeci olmadığı halde kendisini muhasebeci olarak tanıtarak vergi ödemesi için iş yeri işletmecisinden toplam 5 bin 500 TL nakit para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.