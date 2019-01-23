FARKIMIZİLE projesi…

Sakin Şehir Lefke’de Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Lefke Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Argonya ve Afrodit Tatil Köyü sponsorluğunda Sakin Şehir Seferihisarda farklı bir projeye imza attılar.

13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde file, seramik ve bez çanta yapımı ile ilgili atölyelere katılım gerçekleşti.

Yapılan açıklamada “Alışveriş poşetlerinin kullanımını azaltmak ile ilgili yaptırımların uygulamaya girmesinin ardından file ve bez çanta yapımını öğrenen çocuklar, Kıbrıs’a döndükten sonra kendi ailelerine atölye çalışmaları düzenleyecek olan çocuklar bu şekilde kazanmış oldukları iş becerilerini ailelerine aktarmış ve onların da üretime katılmalarını sağlayacaktırlar. Projenin uygulanması ile birçok ailenin gelir elde etmesi için olanak sağlanmasının yanında kurulması planlanan atölyeler ile birlikte projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Lefke Belediyesi bünyesinde kurulacak olan dikiş atölyesi ile projenin daha geniş kitlelere ulaşması ve bölgede bu alanda üretim yapıp gelir elde etmek isteyen kişilere iş imkanının sunulması beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.