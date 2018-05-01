Fahri Türkiye Şampiyonası’nda

2017’de Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Sınıf 4 şampiyonu, genel klasman 3’üncüsü ve Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağında Avrupanın en hızlı ikinci 2 çeker pilotu olan Deniz Fahri 2018'de Türkiye Ralli Şampiyonası’nda start almaya hazırlanıyor. Rocks Hotel ana sponsorluğunda Ford Fiesta R5 aracı ile yarışacak olan Deniz Fahri'nin co pilotluğunu Barış Kalfaoğlu yapacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Ford Team Türkiye adına start alacak olan ekip ilk zorlu sınavını bu hafta sonu Avrupa Ralli Kupası’nın bir ayağı olan Eskişehir’de organize edilecek Rally Phrigia ile verecek.