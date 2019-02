EYLEM ASKIYA ALINDI

Dila ŞİMŞEK

SAAT: 14.00

Naimoğulları, yaşanan olumsuzlukların eylemde kırılma yaşamasına neden olduğunu söyleyerek, eylemi askıya aldığını duyurdu.

Başkan, "Tüm bu yapılanlar bizleri caydırmak içindi. Her türlü yolu deneyerek önümüzü kesmeye çalıştılar" şeklinde konuştu.

Eylem yapan hayvan üreticileri başkanın bu sözleri ile dağılmaya başladı.

Eylemden geriye sadece küçük bir grup kaldı, eylemciler kendi aralarında eyleme devam edip etmeme konusunda tartışma yaşadı.

Hayvan üreticilerinden bazıları Naimoğulları’nı eleştirdi, istifasını talep etti.

Naimoğulları ise eylem yapılması konusunda direten üreticilere, "Yapacak bir şey yok. Gitmemiz gerekiyor, bu şartlarla eylem yapamayız" dedi.

Ercan kavşağında bulunan eylemcilerin sayısı gittikçe azalıyor. Üreticiler araçlarına binerek bölgeyi terk ediyor

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, birliğin eyleminin kırılamayacağını belirterek, “En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında sizin düşünce yapınızı gösterir, bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın haber vermeden geliriz” dedi.

Naimoğulları, hayvancılardan korkulmamasını isteyerek, üretime, hayvancıya, tarım sektörüne destek verilmesini talep ettiklerini, ancak Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin üretim korkusu olduğunu, üretmekten korktuğunu ve kendilerine “küçülün ve ağır ağır yok olun” dediğini iddia etti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Ercan Havalimanı çemberinde sürdürülen eylem yerinde basına açıklama yaptı.



“ÜLKEDE TÜM KESİMLER SİNDİRİLDİ, BİR HAYVANCI KALDI…”



Naimoğulları, ülkede tüm kesimlerin sindirildiğini, bir hayvancının kaldığını ve onu da sindirmeye çalıştıklarını, terbiye etmeye çalıştıklarını savundu.

Hükümete ve Tarım Bakanlığı’na, hayvancının kendilerine daha fazla cephe almasına sebep olacak açıklama ve uygulamalardan kaçınması çağrısında bulunan Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye eleştirilerde bulundu.

Hayvancının suçlandığını ve hakkında yalan açıklamalar yapıldığını ifade eden Naimoğulları, “Üretime verilen değerden utanıyorum, üreten insana yapılanı şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.



“BAŞBAKANA ‘BİZİ KAMU GÖREVİNE ALINIZ, HAYVANLARI DA ALINIZ’ DİYE MEKTUP…”



Naimoğulları, bakanlığın kendilerine ürettiklerinin karşılığını kuruş kuruş vermeye çalıştığını savunarak, “Bu saatten sonra bu hayvancı bu işi bu şekilde sürdüremez. Daha büyük tepkiler olacak, bu iş sindirmeyle olmaz. Yarın Başbakana mektup göndereceğim ve ‘bizi kamu görevine alınız, hayvanları da alınız’ deyip bu işten vazgeçtiğimizi söyleyeceğim” diye konuştu.

Üreticinin kandırılarak bir yere varılamayacağını ifade eden Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Biz bu saatten sonra her noktada her yerde ciddi eylemler yapacağız, ciddi tepkiler ortaya koyacağız. Sakın üreticinin yanına gelmesinler, bu bedeli ödeyecekler, bu insanlar batarken siz orada oturamayacaksınız. Bu sürece bir günde gelmedik, demesinler ‘hayvancı bir günde sokağa çıktı’, kaç aydır anlatıyoruz. Üretici her öneriyi kabul etti, ‘reform’ dediler kabul ettik, süt konusundaki her şeyi kabul ettik, ‘reform’ değil ‘öldürme işi’ olduğu halde kabul ettik. Üreticiyle dalga geçtiler. Üretim korkusu var, üretmekten korkuyorlar, küçülün ağır ağır yok olun diyorlar.

Alsınlar tüm hayvancıların dökümlerini, malına mülküne parasına borcuna baksınlar. Eğer orda burda evimiz malımız paramız varsa, o zaman suçlu bizsek bilelim. Hayvancıların durumunu çok iyi biliyorlar.

Bu Tarım bütçesi ile bu iş olmaz. ‘Daha ucuza üretim için kullanılsın’ dedik, çünkü bu girdi maliyetleriyle hayvancılık sürdürülemez.



BİZİ BUGÜN ENGELLEYEBİLİRSİNİZ AMA YARIN…



En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında kafa yapınızı gösterir. Bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın bizi engelleyemezsiniz. Yarın haber vermeden yapacağız, bu tepkiler devam edecek.”

Naimoğulları, Ercan çemberinde kendilerini polisin durdurduğunu ve polisin bu yanlışı yaptığını ifade ederek, “Bu çemberi polis kapattı. ‘Hayvancı yolu kapattı uçağa giden yolcuları engelledi’ denmesin çünkü bu yolu polis kapattı” dedi.

Polise de emirin yukarıdan geldiğini, hayvancıya her noktada engellemelerin devam ettiğini ifade eden Naimoğulları, “Polis de emir alıyor, hiçbir zaman polisle karşı karşıya kalmak istemedik. Bu saatten sonra ne yapacağımıza hayvancılar karar verecek” dedi. (TAK)

SAAT: 12.30

Hayvancılar oturma eylemi yaparak ercana giriş yolunu kesmek istedi, polis ise önlerinde duvar ördü.

Polis, araç evrakları tam olan üreticilerin eylem için araçlarını kullanabileceğini söyledi, üreticiler ise "Bizlere bunu neden daha önce söylemediniz? Köylerden çıkmaya çalışan üreticileri neden engellediniz? Bizler daha önce defalarca eylem yaptık, hiçbir zaman evrak kontrolü yapılmadı, bu şekilde engellenmedik" dedi.

Polis bu şekilde araçlarınızı kullanamazsınız dedi, Naimoğluları üreticlere "Çalıştırın tüm traktörleri" diye seslendi.

SAAT: 12.10

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Tarım Bakanı Sayın Şahali dün bir açıklama yaptı ve traktörlerin ruhsatının kontrol edildiğini söyledi. Bu doğru değildir. Bu bizi kısıtlamaya, durdurmaya yönelik yapılmış bir şeydir. Tarım Bakanı, üretimi üreticiden iyi bildiğini iddia ediyor. Madem öyle, gelip bizlerden bu çiftlikleri alın ve işi siz yapın." şeklinde açıklamada bulundu

Naimoğulları, ayrıca bugün sabahtan beri polisin sıkı yönetim yaptığını ve sütçülerin durdurup sorguladığını iddia etti

Naimoğulları, Tarım Bakanlığının çiftçileri, diğer üreticileri sindirdiğini iddia etti, aynısını hayvan yetiştiricilerine de yapmaya çalıştığını savundu.

Birlik Başkanı Naimoğluları, hayvancılara yapılan bu tarz tutumlardan dolayı 'utanç duyduğunu' kaydetti.

Naimoğulları, bu durumda hayvan üretimi ve yetiştiriciliği yapmanın mümkün olmadığını belirtti, "Bizler sinmeyeceğiz, birazdan arkadaşlarımızla karar vereceğiz, daha şiddetli tepki göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan, hayvancıların bankalara borcu olduğunu, artık hayatlarını karşılayamadıklarını dile getirerek, geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Naimoğulları, bu aşamada ciddi eylemler yaparak tepki göstereceklerini bildirdi, "Sakın köylere gelmesinler, bizlere yaşatılanı ödeteceğiz, her noktada eylem yapacağız" dedi.

Naimoğulları, Tarım Bakanlığının reform adı altında üreticilerin önünü kesmeye yönelik uygulamalarda bulunduğunu savundu, "Söylenen her şeyi kabul ettikçe bizleri daha da kıstırmaya çalıştılar" diye konuştu.

Başkan, köylerin gezilerek hayvancıların ne imkanlarda yaşadığının görülmesini dile getirdi, üreticilerin kısıtlı şartlarla hayatını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Arpaya, mazota ve elektriğe gelen zamları eleştiren Naimoğulları, "Üretici nasıl ayakta kalsın?" sorusunu yöneltti.

Başkan eylemin hak olduğunun altını çizerek, "Eylemin engellenmesinin faşistlik olduğunu" ifade etti.

Naimoğulları, "Kimse hayvancılar uçağa giden yolcuların önünü kesti sanmasın. Bizlere polis engel oldu, bizi burada durdurdu" şeklinde konuştu, bunun üstüne ise bazı polislerden tepki geldi. Polisler, "Bizler de emir kuluyuz" diye söylemlerde bulundu.0

Naimoğulları sözlerini "Birazdan ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ancak yine engellenirsek, kimsenin beklemediği zaman ve yerlerde birden gelip eylem yapacağız" diyerek sonlandırdı, hayvancıların eylemden asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

SAAT: 11.00

Ercan Havaalanı’nda eylemlerini sürdüren Hayvan üreticileri arasında tartışmalar yaşanıyor. Üreticiler Tarım Bakanı Erkurt Şahali’nin 1 saat içerisinde yanlarında gitmemesi durumunda traktörlerle bakanlığa gitmeyi kararlaştırdı. Eylem yerinde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı araçlı eylem, bugün de Ercan Havalimanı çemberinde devam ediyor.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, birliğin dün başlattığı eylemi bugün de sürdüreceğini belirterek, eylemin gidişatına birlik üyeleriyle yapılacak toplantının ardından karar vereceklerini söyledi.

TAK muhabirine eylem ile ilgili bilgi veren Naimoğulları, şu anda eylem yerinde 100 civarında traktör ve iş aracı bulunduğunu belirterek, polisin burada daha fazla aracın toplanmasını engellemek için tüm yolları kestiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Polis köy çıkışlarını, anayolları, kavşakları hatta toprak yolları bile kesti. ‘Evraklar eksik’ deniyor ama bu birkaç araç dışında doğru bir bilgi değil, buraya daha birçok araç gelecekti ama toprak yolları bile kestiler. Polis, eylemin boyutunu artırmamak için üreticiyi sindirmeye çalışıyor” dedi.

Araçlarıyla Lefkoşa’ya gelerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yapmak isteyen hayvan üreticileri dün polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’ya gelemeyince eylem Ercan Havalimanı çemberine kaydırılmıştı.

Eylem nedeniyle dün Ercan’a giriş çıkışlar bir süre aksamış, yolcular terminale yürüyerek girmek zorunda kalmıştı.(tak)