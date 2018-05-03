"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" gerçekleştirilecek

11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Akıncılar Köy Meydanı’nda 10.00-20.00 saatleri arasında yer alacak panayırda, yerel kültüre ait 1.sınıf zivaniya, fırın kebabı, şeftali kebabı satışa sunulacak, çok sayıda stant kurulacak.

Dans, folklor gösterileri ve konserlerin de yer alacağı panayıra tüm halk davet edildi.