Evrim Altan yaralandı

Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında bugün meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarptığı yaya yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kaza saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, JH 835 plakalı salon araç sürücüsü Savaş Ürel’in Mağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yaşandı. 60 yaşındaki Ürel’in aracıyla UKÜ önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Evrim Atlan (K-23)'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Evrim Altan kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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