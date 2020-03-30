14 günlük karantina süresi dolan otel ve yurtlardaki öğrenciler ile yurt dışından gelip ev gözetiminde olan kişilerin karantina süreleri 1 hafta daha uzatılıyor.

Bu süreçte tedbiri elden bırakmamak gerektiğine değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 hafta daha evlerinde karantinada olmaları için kişilere çağrıda bulundu.

Lapta bölgesine gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basına açıklama yapan Pilli, özetle şunları dile getirdi:

“Daha geniş bilgilendirme almak ve yapmak için buradayım. Bu bir savaştır. Eğer mevcut kişiler kendi üzerine düşen görevi yerine getirirse salgın kısa sürede durur. Yerel yönetimlere de büyük görevler düşüyor. Bizimle istişare içinde çalışırlarsa daha çok güçleniriz.

Burada mevcut vakaların kişi bazında bilgilerini alıp belediye başkanına verdik. Vakaların yakın temasta olduğu kişileri bir an önce tespiti için hızlı hareket ediyoruz. Bölge turizm bölgesidir, en çok vaklar Alman ve İngiltere’dendi.

Bakanlık olarak ilk günden beridir tedbir allıyoruz. Halkımız rahat olsun ama ciddi bir şeklide önlem alsın. Kimse dışarı çıkmasın, evde hijyen şartlarına uysun, mecbur olup sokağa çıkacaksa mesafe ve hijyen şartlarına uysun.”

“7 gün daha evlerinde izole amaçlı kalmaya devam edecekler”

“14 günlük karantina bitip normal süreç bir Nisan’da başlıyor. Mevut yerde bu kişilere test yapıp, değerlendirerek evlerine göndereceğiz. Evlerinde de 7 gün izole olmalarını isteyeceğiz. Çocuklar 7 gün evde olacak, eve giderken dahi arabada da maske ve eldiven kullanacak. Evde de izolasyona tabi olacaklar. Yine de tedbir amaçlı, kesin olarak 21, 22 güne bu süreci yayıp tedbiri bırakmayacağız.

Yurt dışından gelenlerin de evlerinde izolesini izliyoruz. Şikâyeti olanları da takip ediyoruz. Beş santralden tek tek arıyoruz. Yine de bu kişiler 7 gün daha evlerinde izole amaçlı kalmaya devam edecekler. Sağlık Bakanlığı, hükümet, Başbakanımız da, herkes devrede çalışıyor.”