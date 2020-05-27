“Evlerden bisiklet çalıp sattılar”

Gönyeli’de meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T. ve S.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp, 19 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarında Lefkoşa'da Gönyeli bölgesinde bulunan Kurudere Sokak 22 nolu ikametgâhın bahçesinden zanlıların demir bahçe kapısı üzerinden atlayarak müşteki Emre Serdar'ın mülküne girdikten sonra bin 500 TL değerinde Trek marka 4300 model bisikleti sirkat ettiklerini kaydetti Polisin ise aynı gün olayı tespit ederek bisikleti emare olarak aldığını belirtti. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlıların yine Gönyeli’den Mesut Suat Uğurelli’ye ait bin TL değerindeki bisikleti ve Abdullah Akbaş’a ait bin 500 TL değerindeki bisikleti sirkat ettiklerini belirtti. Zanlıların konu bisikletleri Güzelyurt’ta 2 bin TL’ye sattıklarının belirlendiğini anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını ve bisikletlerin bulunduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 4 biner TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.