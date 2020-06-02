Evde uyuşturucu ile yakalandılar

Çatalköy'de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlılar E.K., İ.E. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlılar ile tutuklanan ve zanlılara uyuşturucu verdiği tespit edilen zanlı E.T. ise Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 29 Mayıs 2020 tarihinde, saat 10.50 sıralarında Çatalköy'de zanlı E. K.'nin ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde zanlılar E. K. ve ikametgâhta misafir olarak bulunan İ. E.'nin ellerinde tutmakta oldukları sigara izmaritlerini ikametgâhın tuvalet klozetine attıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde ikametgâhta yapılan aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yatak kenarına sıkıştırılmış yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlı Koç'un sorgusunda söz konusu maddeleri zanlı E.T'den 4 gram olarak aldığı itirafında bulunması üzerine zanlı E.T.'nin de tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlı E. K.'nin benzer sabıkası olduğunu da belirterek dikkate alınmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Zanlı İ.E., zanlı E.K.'nin yemek götürmek için o eve gittiğini ve uyuşturucu ile alakası olmadığını, sabıkası da bulunmadığını mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla zanlı E. K'nin 15 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verirken zanlı İ. E.'nin ise yurtdışı çıkış yasağı, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı E. T.’nin ise ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 15 gün hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verildi.