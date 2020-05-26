Ev yandı, bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı…

Türkmenköy’de dün sabah bir evin üst katında yaşayan N.K. (E-54) isimli şahıs, binanın alt katında yaşayan ve elektriği olmayan 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in dairesine kablo ile elektrik çekti. Sabaha yakın elektriğin çekildiği dairede yangın başladı. Yangında 75 yaşındaki Mustafa Köleş hayatını kaybetti.

Eve elektrik çeken N.K., “ihmalkârlık yüzünden” tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Köleş’in evinde elektriğin kesik olmasından dolayı, N.K.’nin kendi evinden elektrik çektiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren bölge sakini Şevket Eldemir; “Yangını fark edip, müdahale ettik, ancak komşumuzu kurtaramadık” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Son günlerde ülkemizin kanayan yarası haline gelen yangınlarda bu kez can kaybı yaşandı. Türkmenköy’de dün sabah saatlerinde polis açıklamasına göre “ihmalkârlık yüzünden” çıkan yangın sonucunda 75 yaşındaki Mustafa Köleş, yaşamını yitirdi. Olaya sebebiyet verdiği düşünülen N.K. (E-54) isimli şahıs tutuklandı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Türkmenköy’de Mustafa Köleş’in (E-75) ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada, aynı ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K.’nin (E-54) bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek, eve elektrik verdiği tespit edildi.



Yapılan incelemede muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampulün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edilirken, N.K(E-54) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bölge halkı yangına müdahale etti

Dün sabah saatlerinde çıkan yangını gören bölge sakinleri vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ve bölge halkı kendi imkânlarıyla yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürmeyi başarsa da, evin içerisinde bulunan Mustafa Köleş kurtarılamadı.

Eldemir: “Vakit kaybetmeden müdahale ettik”

Bölge sakinlerinden Şevket Eldemir, YENİDÜZEN’e detayları aktardı. Sabahın erken saatlerinde bahçesindeki çiçekleri sularken, birden dumanların yükseldiğini fark ettiğini belirteni Eldemir, vakit kaybetmeden hemen itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi. Eldemir; “Sabah saatlerinde bahçemdeki çiçekleri sularken, birden dumanları gördüm. Vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve ambulansı aradım. Ekipler gelene kadar, orada bulunan işçi arkadaşlar ve komşular olarak yangına müdahale ettik. Ekipler geldi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının sönmesiyle içeriye girdik. Ben içeriye girdiğimde komşumuz yatakta yatıyordu. Maalesef onu kurtaramadık” ifadelerini kullandı.