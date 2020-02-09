Eski Büyükelçi’den önemli çıkış

Türkiye’nin emekli Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, “Sizi biz kurtardık, nankörler edebiyatını terk ediniz” dedi, “Kıbrıs Türkünü rahat bırakınız” çağrısı yaptı.

Kaya Türkmen, 2010’da adada görev yapmıştı. Kıbrıs’taki görev süresinin ilk 7 ayında geri çağrılan Kaya Türkmen, sosyal medya profilinden şu açıklamayı yaptı:

"KKTC Sayın Cumhurbaşkanının "Bir an önce Türkiye Cumhuriyetinin 82. ili olmayı arzu ediyoruz" demesi mi bekleniyor? Bunu rahmetli Denktaş dahi söylemedi. Kıbrıs Türkünü rahat bırakınız... "Sizi biz kurtardık, nankörler" edebiyatını terkediniz. KKTC'nin Türkiye tarafından ilhakı, evet, felaket olur. Berbat bir iş olur. Sayın Cumhurbaşkanı haklıdır. Ve kendi ülkesindeki berbatlıklara laf edemeyen kişilerin, -bazıları benim meslektaşım da olsa- KKTC Sayın Cumhurbaşkanına atış serbest mantığıyla saldırmalarını ayıplıyorum, kınıyorum... Her yıl Türkiye'den bir KKTC nüfusu kadar insan dış ülkelere göçüyor. Bunu da unutmayalım..."