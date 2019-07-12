Eski başkanlardan tepki, "Büyük bir saygısızlık”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) eski başkanları Fikri Toros, Erdil Nami, Hasan İnce ve Şua Saraçoğlu; “1. Ekonomi Konferansı”nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “konuşma fırsatı verilmemesini”, büyük bir “saygısızlık” olarak değerlendirdi.

Eski başkanların yazılı yaptığı ortak basın açıklamasını Erdil Nami kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen köklü kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, sosyal ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesine, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan ilişkiler ve Kıbrıs çözüm sürecine olan katkılarıyla bilinen bir kurum” olduğu belirtildi.

Bu sorumluluk bilinciyle KTTO yönetimlerinin her zaman Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkması ve ayırım gözetmeksizin tüm siyasi parti ve devlet yetkilileriyle saygı esasına dayalı işbirliği içinde çalışması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk Toplumunun kurumsal ve toplumsal varlığını yüceltmeye çalışması gerekirken, KTTO yönetiminin Devlet’in en üst makamına ve halk iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı’na 1. Ekonomi Konferansında konuşma fırsatı verilmemesini büyük bir saygısızlık olarak değerlendirmekteyiz. KTTO ve diğer tüm kurumlarımızın Devlet makamlarımıza sahip çıkmaları, tümüyle istişare ve uyum içinde çalışarak toplumu daha ileriye taşıma gayretinde olmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.”