Eşinden şüphelendi elmacık kemiğini kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘şiddet tehdidi’ ve ‘darp’ suçlaması ile tutuklanan zanlı U.D., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Murat Plevne, zanlının 04.08.2020 tarihinde Gaziköy'de eşi Z.D.'nin kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin sağ elmacık kemiği üzerine yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp etmesine müteakip adı edilenin boğazına bıçak dayayarak kendisine hitaben “öldürecem seni ve burada senin ölünü bulacaklar” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, doktor raporunda

elmacık kemiğinde kızarıklık boğazında ise sıyrık olduğunu söyledi. Polis, aynı gün meselede bahse konu beyaz renk bıçak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri alınıp, tutuklandığını anlattı. Polis, müştekinin farklı bir adrese taşındığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep ederim.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.