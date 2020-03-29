Erühman: “Çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “Devletleştirme, kamulaştırma gibi hukuki tartışmalar gündeme getiriliyor ister istemez. Devlet hastaneleri ve özel hastaneler bu halkın ortak varlığıdır. Hukuki sorun varsa, oturulur, konuşulur, uygun yöntem bulunur, hızla çözülür” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü. Uzmanlar, acil veya diğer hastalıklardan muzdarip hastaların tedavisi açısından sorun yaşayabileceğimizi söylüyorlar, geç kalmayın diye uyarıyorlar. Devletleştirme, kamulaştırma gibi hukuki tartışmalar gündeme getiriliyor ister istemez. Devlet hastaneleri ve özel hastaneler bu halkın ortak varlığıdır. Hukuki sorun varsa, oturulur, konuşulur, uygun yöntem bulunur, hızla çözülür. Uzmanların uyarıları doğruysa, böyle bir dönemde çözüm bulmama ve geç kalma lüksümüz yok…”