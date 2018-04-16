Ersoy, kalbine yenik düştü

Hamitköy’de bulunan paintball alanı içerisinde rahatsızlanarak dün akşam hayatını kaybeden 38 yaşındaki Hikmet Ersoy ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde: 15.04.2018 tarihinde, saat 17:50 sıralarında, Hamitköy’de bulunan Paintzone isimli paintball alanı içerisinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hikmet ERSOY(E-38)’un ölümün tespiti için bugün yapılan otopsisi neticesinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.