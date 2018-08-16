Ersoy Görkey yaşamını yitirdi
Ersoy Görkey, dün akşam saat 23.00 sıralarında Mutluyaka köyünde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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İş insanı Ersoy Görkey, dün akşam saat 23.00 sıralarında Mutluyaka köyünde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis, Görkey’in ölümü ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;
15.08.2018 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir eğlence yerinde bulunan Ersoy GÖRKEY (E-54) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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