“Ersin Tatar dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün, kendisini, dokunulmazlığının kaldırılmasının değil, yıllarca birlikte çalıştığı arkadaşlarının el kaldırarak suçluymuş gibi hava yaratmalarının yaraladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgürgün, Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu herkesin bildiğini, ancak Tatar’ın eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içinde, dipsiz kuyuya atılmayı beklediğini ifade etti.

Hayatı boyunca şahsi çıkarı; toplumun, devletin ve Türkiye’nin önüne koymadığından bahseden Özgürgün, “Çok sayıda atletizm şampiyonluklarım vardır. Tabii ki kendiniz koşuyorsunuz ve kazanmak istiyorsunuz. Benim kafamda, temsil ettiğim okulumun, ülkemin kazanması, kendimin kazanmasından da önde olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Herkes, kişisel hesap yapanların kurbanı olduğumu biliyor”

Futbol oynadığı yıllarda da takımın kazanması, takım oyununun en iyi oynanması, en birincil hedefi olduğunu söyleyen Hüseyin Özgürgün açıklamasında, bu hedeflerinin siyasi yaşantısında devam ettiğini, UBP’nin ve KKTC’nin kazanımlarını hep en önde tuttuğunu da ifade etti ve “KKTC’de herkes, kişisel hesap yapanların kurbanı olduğumu çok iyi biliyor” dedi.

“Tatar’ın eli kolu bağlı, çaresiz, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor”

Kendisine karşı kişisel hesap peşinde koşanların, her türlü oyunu yapanların, şimdi de aynı oyunlarını oynadığını ve aynı oyunlarda yer alanları kurban etmek üzere olduklarını savunan Özgürgün, “Sayın Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu herkes net bir şekilde biliyor. Sayın Tatar da bunu iyi biliyor, ama eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içinde, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Partimin mensubu milletvekillerinin onaylaması ağırıma gitti”

Kimseyle kişisel bir kırgınlığı olamayacağını da söyleyen Hüseyin Özgürgün, siyasette arkadan hançerlemelere alıştığını anımsatarak, “Kendi partimin mensubu vekillerin iki dakika içerisinde benimle ilgili dokunulmazlık kararını onaylaması tabii ki ağırıma gitti. Ancak verilmeyecek bir hesabım yok. Aileme, daha çok zaman ayırabiliyorum. Mutluyum” dedi.

Her zaman UBP ama ondan önce devlet için çalıştığına söyleyen Özgürgün açıklamasında, “Asıl düşünmesi gerekenler; KKTC devletinin varlığı ve bütünlüğü, devamlılığı için sadece demeç verenlerdir. Sadece konuşanlardır” ifadelerine yer verdi.

“Ülkede siyaset kirlenmiştir”

Hiçbir siyasiye karşı bir kırgınlık veya kin beslemediğini de söyleyen Hüseyin Özgürgün, “Benim hayatımda kin ve nefret yoktur. Ülkede siyaset kirlenmiştir. Herkes, elini vicdanına koymalı, önce halkımız ve devletimiz gelmelidir” dedi.

Hüseyin Özgürgün ayrıca, UBP’de veya ülkede, kişisel hesap yapmayı siyaset sananlara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.