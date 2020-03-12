Erhürman’dan ‘anayasal yetki’ hatırlatması

Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, krizleri bütünlüklü yönetim adına doğru bir adım atıldığını söyledi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek olması yerindedir” dedi.

“Bunu söylediğimizde anayasal sistemimizin buna uygun olmadığı iddia ediliyordu” diyen Erhürman, ülkenin farklı sorunlarına yönelik de bu yetkinin aktif kullanılması gerektiğini belirtti.

Erhürman şu açıklamayı yaptı:

Dün de söylediğim gibi insanlarımıza güven vermek için aynı konuda ayrı toplantılara ve açıklamalara değil, süreci bütünlük içinde yönetmeye ihtiyacımız var.

Aynı konuda Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı, Bakanlar Kurulu'nda ayrı toplantılar yapılması uygun değildir.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek olması yerindedir.

Anayasa'da var olan bu yetkinin özellikle devlet politikası gerektiren konularda aktif biçimde kullanılması gerekir.

Bunu söylediğimizde anayasal sistemimizin buna uygun olmadığı iddia ediliyordu.

Görüldüğü gibi anayasal sistemimiz buna uygundur.

Karar yerindedir ve ülkenin başka sorunları ile ilgili olarak da bu anayasal yetki aktif biçimde kullanılmalıdır, kullanılacaktır.