Erhürman: Ülkede yönetsel sefalet yaşanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın hükümete güveninin kalmadığını, işsizliğin her geçen gün arttığını ve ülkede yönetsel sefalet yaşandığını vurguladı.

Erhürman, beraberindeki heyetle bugün Güzelyurt esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinin ardından yeniden ekonominin canlanmasını bekleyen Güzelyurt esnafı, hükümetten herhangi bir destek görmediklerini, dükkanların neredeyse yarısının kapandığının altını çizdi. Halkın alım gücünün de zayıfladığına dikkat çeken Güzelyurt esnafı, tüm bu gelişmeler karşısında hükümetin icraat yapmak yerine ülkede siyasi kaos yarattığını dile getirdi.

“ESNAF, DEVLETİN YARDIMINI BEKLİYOR”

Güzelyurt’taki esnaf ziyareti esnasında konuşan Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, esnafın devletin yardımını beklediğini söyledi. Güzelyurt esnafının çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Erhürman, bölgedeki öğrenci sayısının da ciddi oranda azaldığını ifade etti. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı halkın alım gücünün zayıfladığına işaret eden Erhürman, esnafın günlük cirosunun düştüğünü belirtti. Yaptıkları tüm uyarılara rağmen ikinci ekonomik pakette devletin esnafa verdiği katkının Temmuz ve Ağustos ayları için 2000’er TL’lik yardım ve yılsonuna kadar sigorta prim desteğiyle sınırlı kaldığını kaydeden Erhürman, “Dahası, bu katkı, 2020 Ocak ayına kadar kamuya olan mükellefiyetlerini yerine getirmiş olanlar dışındakileri kapsamıyor. Ve en kötüsü, Temmuz ayının sonuna yaklaşmamıza karşın, bu iki konudaki düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET ÜLKEYİ AYAK OYUNLARIYLA MEŞGUL EDİYOR”

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Güzelyurt esnafının da kan ağladığına dikkat çeken CTP lideri Erhürman, hükümetin bu sorunlara çare üreteceği yerde, bir buçuk yılı aşkın bir süreden beri gündemde olan imar planını tamamlayamaması ve ülkeyi kaosa sürüklediğini, ortakların da bu plan çerçevesinde sergiledikleri ayak oyunlarıyla ülkeyi meşgul ettiğini dile getirdi. Halkın artık bu hükümete güveninin kalmadığını vurgulayan Erhürman, “Hükumet ortaklarının birbirine güveni sıfır. Ve artık Başbakan ve bakanlar da halkın hükumete olan güveninin zedelendiğini itiraf ediyorlar. Ülke yönetilmiyor, işsizlik her geçen gün artıyor, esnaf kepenk indiriyor, hükumet başka bir alemden konuşmaya devam ediyor. Böyle bir yönetsel sefalet görülmedi” dedi.