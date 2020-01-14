Erhürman: "Seçimleri atlatmaya yönelik bir hareket"

CTP Genel Başkanı Erhüman'dan İmar Planı'nı ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdi: "Maalesef tam da beklendiği gibi sorunu çözmeye değil ertelemeye, günü kurtarmaya ve seçimleri atlatmaya yönelik bir hareket..."

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Hükumet ortaklarından biri "plan hazır", diğeri "değişiklik lazım" diyor. Yedi buçuk ayda giderilemeyen anlaşmazlığın giderilmesi için "her nedense" seçim sonrasına sarkacak bir süre (altı ay) belirleniyor. Tam da seçim ortamına denk gelen bu altı ay içerisinde gündeme gelebilecek yeni tartışmaların ve taleplerin işi iyice çıkmaza sokma riski belli ki çok önemli değil! Maalesef tam da beklendiği gibi sorunu çözmeye değil ertelemeye, günü kurtarmaya ve seçimleri atlatmaya yönelik bir hareket...