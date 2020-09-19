Erhürman: “Doğru zemin, halkımızın iradesi, hakları ve çıkarlarıdır”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, tüm ilişkilerde doğru zeminin, bu adadaki iki asli unsurdan biri olan ve yok sayılması mümkün olmayan Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarları olduğunu belirtti.

Erhürman, bu zeminde, sorunlu değil sorumlu davranmaya, halkımı bölerek, parçalayarak değil bütünleştirerek ilerlemeye ve sorunları çözmek için diplomasi ve diyalog yolunu kullanmaya öz güvenle ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

“Diplomasinin ve diyaloğun eksikliği her zaman gerginlik kaynağıdır” diyen Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda da, içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğumuz tüm sorunlarda da, gerginlik değil, diyalog, uzlaşma ve çözüm istediklerini belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tercih, tüm uluslararası kuruluşların ve tüm devletlerin “bize” değil bizimle konuşmasını, doğal olarak bizim de “onlara” değil, onlarla konuşmamızı, yani doğru zeminde sağlıklı iletişimi gerektirmektedir.

Tüm ilişkilerimizde doğru zemin, bu adadaki iki asli unsurdan biri olan ve yok sayılması mümkün olmayan halkımızın iradesi, hakları ve çıkarlarıdır.

Bu zeminde, sorunlu değil sorumlu davranmaya, halkımızı bölerek, parçalayarak değil bütünleştirerek ilerlemeye ve sorunları çözmek için diplomasi ve diyalog yolunu kullanmaya öz güvenle ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Erhürman ayrıca federal çözümün neden masada olduğunu ve desteklediklerini anlatan bir de video yayınladı.

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