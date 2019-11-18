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Erhürman çiftinin acı günü

Erhürman çiftinin acı günü

Tufan Erhürman ve Nilden Bektaş Erhürman çiftinin dayısı vefat etti.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Nilden Bektaş Erhürman çiftinin dayısı, Mehmet Yılmaztürk vefat etti.

Acı kayıbı Erhürman çifti sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. 

Tufan Erhürman'ın paylaşımı şöyle

"Dayımız, iyilik timsali, çok değerli insan Mehmet Yılmaztürk'ü kaybettik. Acımız sonsuzdur. Cenazesi 19 Kasım 2019 Salı günü İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."

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