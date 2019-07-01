Erhürman: Barış sağlanmadığı sürece hiçbir yurttaş kendini güvende hissetmeyecek

Erhürman, Taşkent’te inceleme yapıyor CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da Taşkent’te inceleme yapmak için bölgeye gitti. Erhürman, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve askeri yetkililer eşliğinde bilgi almak için füzenin bulunduğu alanda açıklama yaptı.

Erhürman, bölgede barış sağlanmadığı sürede, hiçbir yurttaşın kendini güvende hissetmeyeceğini belirtti, füzenin yüksek ihtimalle havada parçalanarak, farklı bölgelere yayıldığını dile getirdi. Geçmiş olsun dileklerini de ileten Erhürman, “Endişelenecke bir şey olmadığı yönünde bilgi aktarıldı” dedi.

Erhürman özetle şunları söyledi: Kesin bilgiler daha sonra verilecek. Bölgede barış sağlanamadığı müddetçe hiçbir halk, hiçbir yurttaş kendini güvende hissetmeyecek. Siyasi aktörler, bölge barışı için ellerinden çabayı göstermek zorunda. Yukarda patladığı ihtimali yüksek ihtimal…Parçalar farklı bölgelere yayıldı. Tek sevindiğimiz nokta, insanların yaşadığı bölgeye düşmemesi. Şu anda GKK ve PGM duruma hakim. Endişelenecek bir şey olmadığı yönünde bilgi aktarıldı. Taşkent ve Dikmen olmak üzere tüm halka geçmiş olsun diyorum.