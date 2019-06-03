Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı

Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi tamamlandı.

A+A-

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi tamamlandı.

İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer almıştı.

Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler