Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi tamamlandı.
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Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi tamamlandı.
İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer almıştı.
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