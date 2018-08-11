Erdoğan Rize'de: Türkiye'de bayağı dolar var

Düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

* Yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu bize nasip oldu. Tarih 24 Haziran'ı böyle yazacak.

* ABD ile ilgili nidalar üzerine… Hiç kafaya takmıyorum. ABD NATO müttefiği stratejik ortağını bir papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Tehditle bizi bir yere çekmeye çalışan kusura bakmasın. Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız.

* Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

* ABD'den insansız hava aracı (İHA) istedik, vermediler; şimdi silahlı İHA üretiyoruz, kendi SİHA'mız var.

* Bütün sanayi sektörlerinde üreten bir Türkiye var. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız, hiç endişe etmeyin.

* Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada çok daha iyi şeyler olacak, hiç merak etmeyin.