Ercan pistinde TEHLİKE

Ercan Havaalanı’nda pistin 300 metrelik bölümü çöktü, pistin bütününde tahribat büyüdü; gece uçuşlarında pist yanaşma ışıkları olmadığı için Türk Hava Yolları’nın “batıdan alana yanaşma yapmayacağını” duyurduğu öğrenildi.



Ercan pistindeki risk nedeniyle Türk Hava Yolları’nın özellikle “gece uçuşlarını askıya alma” yönünde uyarı yaptığı da öğrenildi. Ercan Havaalanı’nda pistteki sorunlarla ilgili dün olağanüstü bir toplantı yapıldı.



-Ercan Havalimanı’nda, eskiyen ve risk yaratan 2 Bin 755 metrelik pistin, 300 metresine tahribattan dolayı iniş yapılamıyor.



-Pilotlar uyardı: “Kalkış için dönüş manevrasının yapıldığı alanda oluşan çökmeler ve pistteki tahribat sıkıntılı.”



-T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik: “Pistin öndeki 300 metrelik alanına değil sonrasına iniş yapılıyor. Trafik akışı sürdüğü için, hızlıca tadilat yapmak pek kolay değil” -Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi: “Gerekli tadilat yapılıyor, pistte tahribat yok, sadece biraz hasar var, olağandır”

Dila ŞİMŞEK

Ercan Havalimanı’nda aşırı tahribattan dolayı 2 Bin 755 metrelik pistin 300 metrelik bölümü kullanılamıyor.

Pilotlar uyardı: “Kalkış için dönüş manevrasının yapıldığı alanda oluşan çökmeler ve pistteki tahribat sıkıntılı.”

Ercan pistindeki risk nedeniyle Türk Hava Yolları’nın özellikle “gece uçuşlarını askıya alma” yönünde yetkilileri uyardığı da öğrenildi.

Bir diğer sorun ise piste yanaşma ışıklarının olmaması nedeniyle batıdan alana yanaşma ve inişlerde yaşandığı öğrenildi.

Ercan’daki pistin doğu bölümünde tahribat, batıda ise ışıklar sorun yaratırken, tüm bu riskler için çözüm aranıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Ercan yetkilileri ise, bu durumun oldukça olağan olduğunu savunarak, “yağışlardan dolayı pistin zarar gördüğünü ve risk teşkil etmediğini” öne sürdü.

Pistteki hasarlar, pilotlar için sıkıntı yaratırken, özellikle gece uçuşlarında zorluk yaşandığı kaydedildi.

Uçakların Doğu cephesinden inişe geçtiği pistteki 300 metrelik alanın, yağmurlardan ziyade uçakların tekerlerinin oluşturduğu izlerden dolayı yıprandığı gözlemleniyor.

Pistin yıllardır onarılmadığı, tamamen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

“Tadilat yapıldı, ancak standartlara uygun değil”

YENİDÜZEN’e konuşan ve Ercan Havalimanı’nı sıklıkla kullanan bir pilot, 300 metrelik alanın bir haftadan beri kapalı olduğunu söyleyerek, tadilat yapıldığını ancak yeterli olmadığını kaydetti. Pilot, standartlara uygun bir pistin önemine dikkat çekti, “Yeni pist tamamlanarak devreye girmeli, mevcut pistteki sorunlar da giderilmelidir” dedi.



THY’den “gece uçuşları” uyarısı

Türk Hava Yolları şirketinin, pistteki tahribat ve yanaştırma ışıklarına yönelik sorun nedeniyle “gece uçuşlarını askıya alma” noktasında yetkilileri uyardığı öğrenildi.

YENİDÜZEN bu iddiayı THY yetkilerine sordu, “Uçuş iptal yok ancak saatlerde değişiklik yapıldı” yanıtını aldı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi iddiaların doğru olmadığını kaydederken, THY’den kamuoyuna açıklama yapılmasa da, gece uçuşlarının saatlerinin değiştirildiği belirtiliyor.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

“Pistimiz 2755 metre uzunluğundadır ve 300 metrelik alan dışında, kullanım için oldukça büyük bir alan vardır”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, pistteki 300 metrelik alana her türlü müdahalenin yapılmaya başlandığını kaydetti. Sofi, “Gerekli tadilat yapılıyor, pistte tahribat yok, sadece biraz hasar var, olağandır. Ayrıca pistimiz 2755 metre uzunluğundadır ve 300 metrelik alan dışında, kullanım için oldukça büyük bir alan vardır. Türk Hava Yolları’nın gece uçuşlarını iptal ettiği ise doğru değildir” diyerek, endişeye gerek olmadığını söyledi.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik:

“Trafik akışı sürdüğü için, hızlıca tadilat yapmak pek kolay değil”

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, pistteki hasarın yağışlardan dolayı olduğunu belirtti. Pistin tamir edildiğini, çalışmaların dün de sürdüğünü kaydeden Özçelik, güvenlik açısından bir tehlike olmadığını ifade etti. “Bu gibi şeyler dünyanın her yerinde havalimanlarında olağandır. Pistin öndeki 300 metrelik alanına değil sonrasına iniş yapılıyor. Trafik akışı sürdüğü için, hızlıca tadilat yapmak pek kolay değil. Ben de bizzat denetleyeceğim” dedi.