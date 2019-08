Erbay Akansoy: Değişiyoruz – istesek de istemesek de

(Kıbrıs Diyalog Formu Sekretaryası – Koordinatörü)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mücadele

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Dalgıç olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs Sorunu

Kayıtsız kalamadığım şey… İnsanlık onurunun ayaklar altına alınması

En büyük pişmanlığım… Beni sevenlerle daha çok vakit geçirmemek

En büyük sevincim… Mücadelem

Hayatımın dönüm noktası… Mülteci kamplarına ziyaretim

Beni en çok etkileyen yazar… Amin Malouf

Başucumdaki kitap… The Gendered Brain – Gina Rippon

En keyif aldığım müzik… Gary B.B. Coleman – The Sky is Crying

En son izlediğim film… Mini Seri – When They See Us!

Kendim için son aldığım şey… Kalem

Dolabımdaki en gereksiz şey… Fötr Şapka

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Akustik gitar olabilir mesela

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Zaten değişiyoruz – istesek de istemesek de

Kendimde beğendiğim özellik… Çok gülerim

Olmasa da olur… Dert, tasa, özlem

Olmazsa olmaz… Çocuklar ve Gençlik – Yaz ve Eylül J

En iyi yaptığım yemek… Ahtapot yahni

Hayalimdeki dünya… İçinde yaşadığımız dünya değil…

Aşk benim için… Masmavi sonsuz bir okyanus

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet

Görmek istediğim yer… Trinidad ve Tobago

Mutlaka yapmak istediğim… Yelkenli ile Atlantik’i geçmek

Son olarak söylemek istediklerim…

En güzel deniz :

henüz gidilmemiş olanıdır.

En güzel çocuk :

henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz :

henüz yaşamadıklarımız.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz :

henüz söylememiş olduğum sözdür...

Nazım Hikmet