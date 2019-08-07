Erbay Akansoy: Değişiyoruz – istesek de istemesek de
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Kıbrıs Diyalog Formu Sekretaryası – Koordinatörü)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mücadele
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Dalgıç olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs Sorunu
Kayıtsız kalamadığım şey… İnsanlık onurunun ayaklar altına alınması
En büyük pişmanlığım… Beni sevenlerle daha çok vakit geçirmemek
En büyük sevincim… Mücadelem
Hayatımın dönüm noktası… Mülteci kamplarına ziyaretim
Beni en çok etkileyen yazar… Amin Malouf
Başucumdaki kitap… The Gendered Brain – Gina Rippon
En keyif aldığım müzik… Gary B.B. Coleman – The Sky is Crying
En son izlediğim film… Mini Seri – When They See Us!
Kendim için son aldığım şey… Kalem
Dolabımdaki en gereksiz şey… Fötr Şapka
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Akustik gitar olabilir mesela
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Zaten değişiyoruz – istesek de istemesek de
Kendimde beğendiğim özellik… Çok gülerim
Olmasa da olur… Dert, tasa, özlem
Olmazsa olmaz… Çocuklar ve Gençlik – Yaz ve Eylül J
En iyi yaptığım yemek… Ahtapot yahni
Hayalimdeki dünya… İçinde yaşadığımız dünya değil…
Aşk benim için… Masmavi sonsuz bir okyanus
Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet
Görmek istediğim yer… Trinidad ve Tobago
Mutlaka yapmak istediğim… Yelkenli ile Atlantik’i geçmek
Son olarak söylemek istediklerim…
En güzel deniz :
henüz gidilmemiş olanıdır.
En güzel çocuk :
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz :
henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz :
henüz söylememiş olduğum sözdür...
Nazım Hikmet