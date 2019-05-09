Ersin Kaşif

Bugün sayfamızda güzel bir kitap var. Bugüne kadar bestelenmiş en güzel klasik müzik eserleri hangileridir? diye kafanıza soru işaretleri takılmışsa, işte bu kitap bazı soruların cevabı olabilir. Her müzikseverin farklı bir yanıt vereceği bu soruya, En Sevilen Klasikler adlı bu kitap 300 farklı yanıt veriyor. İngiltere’nin en popüler klasik müzik kanalı Classic FM’in dinleyicilerinin kullandıkları oylarla oluşturulan Classic FM Hall of Fame adlı listeden yola çıkan Tim Lihoreau, Darren Henley, Sam Jackson üçlüsünün yazdığı bu kitapta, dinleyici oylarıyla seçilen 300 klasik müzik eserinin öyküsü anlatılıyor.

En Sevilen Klasikler’de Bach, Mozart, Beethoven, Çaykovski gibi müzik tarihinin en büyük isimlerinden günümüzün müziğini yazanlara kadar, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan çok sayıda bestecinin eserleriyle tanışacaksınız. Şaşırtıcı bilgiler içeren müzikal öyküler, besteci biyografileri, eser açıklamaları, her eser için yapılan kayıt önerileri, en iyi 300 eserin listesi gibi önemli bilgileri rahat okunur bir üslupla veren bu kitap, dinleyene ilham veren, eğlendiren, dinlendiren, motive eden klasik müzik sanatının çağları aşan gücünün kanıtı olarak görülebilecek, her yaştan dinleyiciye hitap eden bir kılavuz.

YARI MISIRLI, YARI BELÇİKALI ‘TAMİNO’

Dünya müziğini yakından takip eden dergimiz, bu hafta Mısır ve Belçika havasını estiriyor. Yarı Mısırlı yarı Belçikalı 21 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Tamino’yu hep birlikte tanıyalım. Kendine has vokal tarzı ve pek çok farklı türdeki sanatçıdan etkilenerek oluşturduğu müzikal evreniyle şimdiden adını duyurmaya başladı. Genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Tamino, çıkış şarkısı ‘Habibi’ ve bugün yayınlanan yeni şarkısı ‘Indigo Nights’ ile 4 Mayıs’ta yayınlanacak çıkış EP’si ‘Habibi’ için geri sayıma devam ediyor. Genç sanatçının ilk iki şarkısı ‘Habibi’ ve ‘Indigo Night’ı iTunes üzerinden satın almak ve dijital platformlardan dinlemek için işte adresler;

Habibi: https://apple.co/2IRfMIm Indigo Night: https://apple.co/2IQWB1h