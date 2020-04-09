En Komik Sözler

YENİDUZEN ADVERTORIAL

Hayatın sıkıcılığından bir parça olsun uzaklaşmak isteyen kişiler, birbirlerine komik sözler söylemektedir. Komik mesajlar aracılığıyla eğlenmek isteyen kişiler, internet üzerinden komik sözler aramaları yapmaktadır. Kısa ve uzun olarak farklılık gösteren komik sözler, insanları güldürmenin en kolay yollarından biridir. Sevdiklerinin ve dostlarının yüzünü güldürmek isteyenler, esprili ve komik sözleri kullanabilirler.

Okuduğunda insanlara kahkahalar attıran ve onları mutlu eden çeşitli sözler bulunmaktadır. Mizah, uzun yıllardır farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Son zamanlarda tercih eden mizah yöntemlerinden biri de komik sözler aracılığıyla mesajlaşmaktadır. Uzun yıllardır bu alan için üretilmiş birçok komik ve esprili sözler bulunmaktadır. Esprili olmak ve arkadaşlarını güldürmek isteyen kişiler, bu kategorideki sözleri tercih edebilir.

Güldüren Sözler

Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az 5–6 kez yaparım ki iyice emin olayım… Sağlamcı bir yapım var benim.

Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma "daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun" dedim. Artık arkadaş değiliz.

Aşk bir pencere gibidir. Fazla açarsan havanı alırsın.

Nescafe bile üçü bir arada ben hala yalnızım.

Hatayı kendinizde aramayın, Hatay Akdeniz Bölgesindedir.

Esprili Mesajlar

Anneme dünya rekorunu kırdım dedim, iyi yaptın sana da bir şey dayanmıyor dedi.

Yapılan araştırmalara göre; kadınların çoğu 30 yaşına kadar trip 30 yaşından sonra ise terlik atıyor.

Kaldırımda duran insanı korna çalarak bir yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.

Biz Anadolu’ya göç ederken; Çinliler falan bizim arkamızdan ” gerçekten gittiler mi lan ” diye baktıkları için gözleri kısıldı.

Annem sende göz var dedi. 23 yıl sonra fark etmesine çok şaşırdım gerçekten.

Eğlenceli Komik Sözler

Eskiden evlilik beşikte kertmeyle başlar ölünce biterdi. Şimdi elektrik alınca başlıyor, şarteller atınca bitiyor yalan mı?

İnsanı 2 şey ayakta tutar, biri sağ ayak, biri sol ayak. Gerisi hikaye…

Gittiği için arkasından üzüleceğim tek şey, internet.

Karısının çok konuştuğundan yakınan adama sormuşlar eşinizle ne zaman evlendiniz? Adam cevap vermiş çeneler çeneler önce.

Türküm, doğruyum, çalışkanım, iyi gelirli bir bayanla evlenmek istiyorum.

Allah’ım çok paranın beni değiştirip değiştirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir şans ver!

Yaratıcı Komik Sözler

O telefonun senden akıllı olması zoruna gitmiyor mu? Demek istediğim bir dolu insan var.

Ne kadar çok param olursa olsun sinyal sesinden sonra mesaj bırakmaya cesaret edemiyorum.

Psikoloğa gidip sorunlarım var dedim hangimizin sorunu yok ki hepsi geçer dedi gönderdi. Şimdi daha iyiyim. Profesyonel destek şart.

Tuzlu suda beş dakika yatınca içindeki tüm acıyı dışarı atan patlıcanı kıskanıyorum.

Gün gelir beni mumla ararsın çünkü salaksın telefonla aramak aklına gelmez.

Filmlerde adam bombayı patlamasına 1 saniye kala imha ediyor. Ben 3 saat olduğunu görsem bile korkudan ülke değiştiririm.

Sabah sporu olarak yataktan kalkıyorum bence yeterli.

Kaynak: https://www.neguzelsozler.com/komik-sozler