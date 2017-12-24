Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Zafer Burnu'na
En çok yağış Zafer Burnu'na

En çok yağış Zafer Burnu'na

Ülkemizde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

A+A-

Ülkemizde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Zafer Burnu 5,0 kg/m², Selvilitepe4,0 kg/m², Boğaz 3,0 kg/m², Beyarmudu, Çayönü, Dipkarpaz, Yeşilırmak 2,0 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Bu haber toplam 390 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler