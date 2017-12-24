En çok yağış Zafer Burnu'na

Ülkemizde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 5,0 kg/m², Selvilitepe4,0 kg/m², Boğaz 3,0 kg/m², Beyarmudu, Çayönü, Dipkarpaz, Yeşilırmak 2,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.