En çok konuşan, çok şey bilen meslek erbabı!; ‘Berberlik’

Devrim DEMİR

Sıcak ve samimi ortamını hiç kaybetmeyen, iletişimin yüksek olduğu yerlerden biri de berber dükkânları. Hiçbir zaman bitmeyen mesleklerden biri olan berberlik günümüzde öğrenilmeye çok merak olmasa da Kıbrıs’ta hala çocukluğunun berberlerinden vazgeçmeyenlerde var.

14 yaşında berber çırağı olarak mesleğe adım atan 82 yaşındaki Orhan Uğuroğlu, 68 yıllık meslek hayatını ‘adres kıbrıs’ için anlattı.

Mesleğine kendi isteği ile çok küçük yaşlarda başladığını ifade eden Uğuroğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yatan hastaların vazgeçilmez berberi.

4 çocuk babası 82 yaşındaki Orhan Uğuroğlu, işin saati olmadığını, hafta içi ve hafta sonu arandığı zaman işinin başında olduğunu belirtti.

Marmara bölgesinde, evinin bahçesinde senelerdir faaliyette olan berber dükkânına yıllardır değişmeyen yüzlerin girdiğini anlatan Uğuroğlu, “Berberlik mesleği günümüzde çok kalmadı. Kıbrıs’ta iki berber kaldı. Teknoloji geliştikçe, eski alışkanlıklar da artık unutuluyor” dedi.

Polis oldu bıraktı… Berberlik mesleğine geri döndü…

Lefkoşa’nın tanınmış usta berberlerinden Orhan Uğuroğlu, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde 68 yılını geride bıraktı. Meslek hayatı boyunca 10 çırak eğittiğini, 60 yıldır sadece hastanelerde yüzlerce hastanın vazgeçilmez berberi Uğuroğlu, geçmişi anlattı.

Okulu bitirdikten sonra, 1955 yılında çırak olarak berber yanına girdiğini ifade eden Uğuroğlu, “Canım çok sıkıldı, bir gün işi bıraktım gittim polis yazıldım. Polis oldum, mesleğime devam ettim ama… 4 yıl yaptım polisliği, 1959 yılında berberlik mesleğine geri döndüm, çünkü işimi çok severim” dedi.

Öğrenmek için dükkânını sattı… Londra’da 4 yıl kaldı…

Polislik mesleğini bıraktıktan sonra 18 yaşında evlendiğini anlatan Orhan Uğuroğlu daha iyi iş yapmak adına kendini geliştirmek için Asmaaltı’nda berber dükkânı açtı.

Uzun yıllar bölgedeki hastaneye, esnafa hizmet veren Uğuroğlu Lefkoşa Devlet Hastanesinin açılması ile talep üzerine hastalara çağrıldı. Yıllar sonra kendini eğitmek için Londra’ya gitme kararı alan Uğuroğlu, Asmaaltı’ndaki dükkânını satarak Londra yollarına düştü. 4 yıl Londra’da kaldığını anlatan Uğuroğlu, hayatın çok kolay olmadığını öğrenmenin de bir bedeli olduğunu söyledi.

Eşini ve çocuklarını da yanına almaya karar verdiğini anlatan Uğuroğlu, ancak Kıbrıs’tan vazgeçemeyeceğini anlayınca 4 yıl sonunda geri dönme kararı aldı.

60 yıldır hastane koridorlarında…

82 yaşında mesleğine hala âşık olan Uğuroğlu bıkmadan usanmadan 60 yıldır Lefkoşa Hastanesi koridorlarında gidip geliyor. Birçok hastaya hizmet veren Uğuroğlu, “1985 yılına kadar çarşıda olan hastaneye hizmet verdim. Hastane şimdiki yerine taşınınca hizmetlerime orada devam ediyorum. Artık herkes beni tanıyor, 60 yıl oldu. Her gün mutlaka hastaneden geçerim, her yerde adım bilinir. Bu benim işim, mesleğimi çok severim. Senelerce çalıştım, 82 yaşındayım çalışmaktan hiç usanmadım. Para kolay kazanılmıyor, artık berberlik mesleğini bu şekilde yapanlar parmakla sayılacak kadar azaldı. Hayatım çalışmakla geçti, berberlik mesleği dışında çok işler yaptım. Bu mesleği kendim seçtim, insanın yeter ki işlemeye gönlü olsun. Ne saat aransam işimin başındayım, benim için saat, gün fark etmez. Beni sevip sayan müşterilerimi kıramam” dedi.

“Çırak kalmadı”

Uğuroğlu, “Mesleğimizin sorunlarının başında eleman bulamamak var. Bu konuda büyük sıkıntı çekiyoruz. Yeni eleman yetiştirmek için genç bulamıyoruz. Bunun en büyük nedeni meslek öğrenme çağındaki çocukların o dönemde okullarda olmaları. Hem okul hem meslek öğrenmek kolay değildir. Kaldı ki meslek öğrenmek isteyenlerin oranı binde bir bile değil. Hayatta hiçbir şey geç kalınmış sayılmaz. Nerden başlasanız kârdır” diye belirtti.

“Teknolojik gelişme bizi çok az etkiliyor”

Teknolojik gelişmelerin en az etkilediği mesleklerden biri olduğunu ifade eden Uğuroğlu, “Biz halen 100 yıl önce icat edilen ustura ile tıraş yapıyoruz. Makaslarımız değişmedi. Berberlik mesleği daha önce sokakta yapılıyordu. Berberler tıpkı ayakkabı boyacıları gibi bir sandalye ve berberlik malzemeleriyle dolaşır traş yaparlardı. Şimdi işyerlerinde yapılıyor. Mesleğimiz böylece saygınlık kazandı. Kesinlikle güzel bir meslektir. Kimseyi işsiz bırakmaz. Bugün iyi bir berber kesinlikle kazanır. Aman aman zengin de etmez. Ama kimseye muhtaç da bırakmaz. Tek koltuk bile olsa o sizi geçindirir.”

“Berberlik mesleği yetenek meselesi”

Orhan Uğuroğlu, yanında 10 çırak eğittiğini, bu mesleğin yetenek istediğini anlattı.

“Çırağın yaşı ve yeteneği işi öğrenmede en önemli kısımdır. İlk müşterileri her zaman ona bu mesleği öğreten kalfalar olur. Onun için biz mesleği sabırla, sevgiyle, çok iyi diyalog kurarak, özgüven vererek öğrettik” dedi.

Bitmeyen bir meslek…

Her mesleğin gelecek kaygısı olduğunun altını çizen Uğuroğlu, berberlik mesleğinin riskli bir meslek olmadığını kaydetti. Uğuroğlu, “Bizim meslek için en çok konuşan ve en çok şey bilen meslek erbabı denir. Herkes samimi olduğu, güvendiği berberine gider. Hem iş yapılıp hem konuşulabilen ender mesleklerden birisi de berberliktir. Bazıları ise sadece işini yapar, makas sesinden başka ses duymazsınız. En çok dedikodu berber koltuğunda yapılır.”

Hijyen çok önemli…

Orhan Uğuroğlu, “Berberlik mesleği özellikle sakal tıraşında çok dikkat ve özen isteyen bir meslektir. Usturanın temiz olması, her tıraştan sonra jiletin değiştirilmesi zorunluluktur. Bu mesleği yapan arkadaşların da temiz olması çok önemlidir. Giyim kuşam, fiziki mekânın çok temiz olması gerekiyor. Biz yetiştirilirken önce bunları öğrenerek mesleğe başladık. Aynı şekilde yetiştirdiğimiz çıraklarımıza da bu eğitimi verdik.”