Emreciksin: Şampiyonluk için geldim

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Lapta'nın yeni transferi Gökhan Emreciksin gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl 1. Lig’de Doğancı forması giyen, ara transferde Lapta’nın renklerine kattığı, bir dönem Fenerbahçe’de forma giymiş bir isim olan Gökhan Emreciksin, Lapta’ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti.

Emreciksin: “Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım”

Gökhan Emreciksin, uzun yıllar Türkiye'de birçok takımda başarılı sezonlar geçirdikten sonra alt liglerde forma giymeye başladığını ve geçtiğimiz sezon menajeri tarafından Kuzey Kıbrıs liginde forma giymesi için teklif geldiğini belirterek sözlerine başladı. Emreciksin gelen teklifi değerlendirdikten sonra Kuzey Kıbrıs insanı ve Doğancı camiasının kendisine gösterdiği yakınlık ve ilgiden dolayı ne kadar doğru bir karar verdiğini anladığını söyledi.

“Doğancı ile geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik”

Geçtiğimiz sezon Doğancı forması ile kendi ve takımı adına başarılı ve güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Emreciksin, “Ligin dibinde bulunan küme düşecek gözü ile bakılan Doğancı’yı takım arkadaşlarımla beraber ligde tutmayı başardık” dedi.

Ligin 2. devresinde 13 maçta 9 gol atarak katkı sağlayan Emreciksimn, Doğancı'da başkan Cemal Tabak'ın kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyledi. Sezon başında Kuzey Kıbrıs'tan teklifler olduğunu ama Türkiye'de Siirtspor'dan gelen cazip teklifi değerlendirdiğini söyleyen Emreciksin, yeniden Kuzey Kıbrıs'ta forma giymekten mutlu olduğunu ifade etti.

“Futbol oynarken lig seçmem”

Gökhan, futbol oynarken lig seçmediğini, kendisinin yerinde başka birinin ülkemize gelmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, futbol oynamayı ve Kıbrıs'ı sevdiğini oynadığı her takımda lig fark etmeksizin hedefinin başarılı olmak olduğunu söylerken, “Lapta forması altında da başarılı performans sergileyerek sezon sonu şampiyon olacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Uyum sorunu yaşamayacağım”

Takıma katıldığı ilk günden beri gerek başkan ve yönetim kurulu, gerek teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Gökhan, ülke futboluna yabancı olmadığı için uyum sorunu yaşamayacağını söyledi.

Gökhan son olarak Lapta'ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini, şampiyonluk için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarına kimsenin şüphesi olmamasını ve daha uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta forma giymek istediğini belirtti.