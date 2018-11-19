Emirname için Mağusa’da GERGİN TOPLANTI

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için hazırlanan emirname taslağı bilgilendirme toplantısı gergin geçti.

Özellikle bazı yatırımlar ile Şehir Planlama Dairesi Müdürü arasında sert tartışmalar yaşandı. Özellikle iş insanı Mete Boyacı’nın itirazları toplantıya damga vururken, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ın yatırımcıya yönelik “hükümetleri baskı altına alarak yönetme” iması da gerginliği artırdı.

İmar Planı yürürlüğe girinciye kadar, bölgeyi bir dizi koruma altına alacak emirnamenin taslağı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Taslak, vatandaşın bilgisine getirildi…

Bilgilendirme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sürdürülebilir planlı gelişmenin önemine vurgu yaptı; kültürel, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak gerektiğini söyledi. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, taslağın dairenin resmi web sitesinden yayınlanacağını ve vatandaşın görüşlerine açık olacağını dile getirdi.

“Ön yargılı olunmasın”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, emirname taslağıyla ilgili birçok asılsız haber çıktığını, bir gecede bir bölgenin kaderini değiştirecek bir çalışma olmadığını, önyargılı yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.