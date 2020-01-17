Emirname davalık!

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği ve Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava etti.

“Tüm yasal işlemleri ve süreci bitmesine rağmen, yürürlüğe sokulmayan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı ile ilgili de gelecek hafta Başbakanlık için yeni bir yargı süreci başlatılacaktır.”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB) ve Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava etti.

YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, bugün dosyalanan dava ve ara emri başvurusu ile 15 Ocak tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi içerisinde yer alan bazı yasadışı durumların düzeltilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Yayınlanan Emirname ile hakkı olmadan hak kazanmak isteyen binlerce konutluk 500 projenin önü açılmak istendiği belirtildi.

Yapılan bu değişiklik ile bölge halkı ve kamu yararı gözetilmeden bazı kesimlere haksız kazanç sağlanacağı söylendi. Açıklama şu şekilde devam etti: “Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda benzer bir şekilde 1. Emirname üzerinde değişiklik yapılmaya çalışılıp, bu naylon projelerin önü açılmak istenmiş ancak KTMMOB Şehir Plancıları Odası açmış olduğu dava ile bunu durdurmuştur. Aynı konuda böyle bir dava varken, yargının almış olduğu ara emri kararını yok etmek için devletin kurumunun böyle bir harekette bulunması kabul edilemez. Ayrıca tüm yasal işlemleri ve süreci bitmesine rağmen, yürürlüğe sokulmayan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı ile ilgili de gelecek hafta Başbakanlık için yeni bir yargı süreci başlatılacaktır.”