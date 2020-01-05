Elmacık kemiğini kırdı

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir otelde Jude Ojini’nin yüzüne vuran ve elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olan P.A. (E-22) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 1 Ocak gecesi meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde G.G. (K-22), Elif Evli’ye ait çantadan 200 TL nakit para çaldı. Adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İskele’de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde ise H.G.K. (E-28) ve Z.F. (K-28) toplam 2 bin 185 TL değerindeki muhtelif markalardaki kozmetik ürünlerini çaldı. Adı edilenler tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.