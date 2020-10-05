El-Sen, Güzelyurt’ta uyarı grevine gitti
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 16.30’dan yarın 16.30’a kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Şubesi’nde uyarı grevine gitti.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 16.30’dan yarın 16.30’a kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Şubesi’nde uyarı grevine gitti.
El-Sen’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Bugün (05.10.2020 Pazartesi) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 05.10.2020 saat 16.30’ dan, 06.10.2020, saat 16.30’ a kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde uyarı grevi kararı almıştır.”
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