El emeğiyle geçim kaynağı

22 yaşındaki Münevver Kaya, anahtarlıktan çerçeveye, saksıdan nişan şekerine, özel bardaklardan tasarıma, kokulu taştan özel sepetlere çeşit çeşit ürün yaratıyor.

2016’dan beri el emeğiyle yaptığı ürünleri satışa sunan Kaya, Vadili’de, babasının marketinin yanında kendisine atölye kurmuş.

Lisede çocuk gelişim üzerine eğitim aldığını belirten Kaya, bu mesleği yapmayı yeğlemediğini fark etmiş.

Şimdi ise özel günler, hediyelik eşyalar, günlük kullanım için nesneler için farklı farklı ürün ortaya koyarak hem kendisini geliştiriyor, hem de geçimini sağlıyor.



“Birçok kişi yaptığım işe ‘yukarıdan’ bakıyor”

El yapımı ürünlere olan yatkınlığını, ablasının düğünü yaklaşınca keşfettiğini anlatan Kaya, “Düğün hazırlıkları için süslemeler, nikah şekeri derken elimin yatkın olduğunu ve bunu yaparken çok büyük keyif aldığımı fark ettim. Sonrasında da araştıra araştıra, deneyip yanılarak, kendimi geliştirerek birçok şeyi yapmayı öğrendim. Şimdi onlarca farklı çeşit ürün üretiyorum” diyor.

Hem köyden, hem de ilçelerden bu ürünlere çok büyük ilgi olduğuna değinen Kaya, iyi miktarda sipariş aldığını söylüyor.

En büyük isteğinin kendisini ve işini geliştirerek, daha iyi bir şekilde, daha iyi yerlerde mesleğine devam etmek olduğunu dile getiriyor.

Kaya, “Mesleğimi çok severek yapıyorum. Sanırım yaşadığımız en büyük sorun, kimi insanların el emeğine saygı göstermemesi. Ürünlerimi özenle yapıyorum ve herkese söylüyorum, bir sorun olursa mutlaka getirin diye… Ama birçok kişi yaptığım işe ‘yukarıdan’ bakıyor. El emeği gerektiren işleri yapan diğer üreticilerinde, benim gibi ‘mesleğe saygı’ istediğini düşünüyorum, tek beklentimiz bu” şeklinde konuşuyor.