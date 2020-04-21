“Eksiklerimiz ve hatalarımız oldu doğrudur”

Meclis’in komiteler düzeyinde çalışmaya başlamasının da Genel Kurul düzeyinde çalışmasının da ihtiyaç olduğu görüşünü belirten Kudret Özersay, kürsüden ciddiyet çağrısı yapmanın anlamını anlamadığını, ciddiyetin farkında olduklarını kaydetti. Bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Özersay, “Sakin olmaz zorundayız. Vatandaşta endişeyi besleyecek söylemlerden de kaçınmalıyız” dedi.

Özersay, “Çok iyi yönettik, öyle yönettik, böyle yönettik demekten kaçınırım ama kriter belirlenmedi demek yetmez… Sağlık Bakanı burada… Kamu kurum ve kuruluşları hangi kriterler çerçevesinde çalışmalıdır çalışması yapıldı.

Hangi sektörlerin ne zaman açılacağı konusunda da bakanlılar çalışıyor, kriterler belirleniyor” dedi.

Yanlış yapılan bir şey varsa gözden geçirilebileceğini söyleyen Özersay, adil olmak gerektiğini düşüncesini belirtti.

Dünyada virüsle baş edebilme konusunda çözüm bulunmadığını, sınanmış doğru olmadığını söyleyen Özersay, belli başlı ülkelerin ‘plan yaptığını’ söylemenin yeterli olmadığını da belirtti. Ana eksende Sağlık Bakanı’nın direktifleri ile hareket edildiğini ifade eden Özersay, “Şu ana kadar kötü yönetilen bir örnek görmek isteniyorsa, dönüp bakmamız gerekir, kötü kriz yönetimleri orada, karşımızdadır” dedi.

Değerlendirmeleri yaparken daha adil olunması gerekliliğini yineleyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Hükümet olarak bu krizle ilgili tedbir olarak doğrudur, haklısınız bazı çelişkilerimiz, eksikliklerimiz ve yanlışlarımız oldu. Eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” şeklinde konuştu.