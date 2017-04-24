'Ekonomi Konferansı' 29 Nisan'da

Uluslararası Final Üniversitesi; KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle geçtiğimiz yıl birincisi ve ikincisi gerçekleştirilen Ekonomi Konferansları’nın üçüncüsünü 29 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştiriyor. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün ve TC Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başlayacak konferans 29 Nisan 2017 Cumartesi saat 14.00’te Acapulco Resort Convention SPA Hotel, Academia Konferans Salonu’nda “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” başlığıyla gerçekleştirilecek.

EKONOMİ ALANINDAKİ ÜÇÜNCÜ KONFERANS

Uluslararası Final Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2016 yılı içerisinde “Dünya Ekonomisinde Gelişmeler” ile “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Bankacılık Gelişmeleri” başlıklarıyla gerçekleştirilen Ekonomi Konferansları’nın devamı niteliğindeki üçüncü konferans, gerek KKTC gerekse Türkiye’den konuklar ağırlayacak.

KONUŞMACILAR

“Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” ana başlığıyla gerçekleştirilecek Ekonomi Konferansları 3, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, TC Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur’un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konferans, konu ile ilgili akademik sunum ve değerlendirmelerle devam edecek. Konferansa Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Yorucu konuşmacı olarak katılacak. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, konferans tüm halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.