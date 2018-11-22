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Efsaneye son veda

Efsaneye son veda

Sevim Ebeoğlu, AEL Limasol ve Doğan Türk Birliği formalarıyla uğurlanıyor.

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Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu, Girne’de son yolculuğuna uğurlandı.

Sevenleri Ebeoğlu’nun yalnız bırakmadı,  ailesi ve sevenleri yanında spor ve siyaset çevresinden pek çok isim cenaze törenine geldi.  Sevim Ebeoğlu, AEL Limasol ve Doğan Türk Birliği formalarıyla uğurlandı.

Ebeoğlu, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi. 

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Sevim Ebeoğlu, AEL Limasol ve Doğan Türk Birliği formalarıyla uğurlandı.

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Ailesi ve sevenleri yanında spor ve siyaset çevresinden pek çok isim cenaze törenine geldi.

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Limasol'un simge isimlerinden Dr. Ayten Berkalp da Ebeoğlu ailesini yalnız bırakmadı.

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Ebeoğlu'nun naaşını eski takımı Doğan Türk Birliği'nin futbolcuları taşıdı.

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Hatırlanacağı üzere AEL Limasol ve Doğan Türk Birliği formalarıyla gol krallığı ve şampiyonluklar yaşayan Kıbrıs’ın efsane futbolcusu Sevim Ebeoğlu, dün Girne'de hastanede 87 yaşında yaşamını kaybetti.

 

FOTOĞRAFLAR DİLA ŞİMŞEK

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