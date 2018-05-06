Editörün notu

Bu yazıya başlamadan önce böylesine bir sayıyı elimize almamıza öncülük eden koşulları düşündüm uzunca bir süre. Bizler bu mayıs sayısında birbirini kimi zaman besleyen kimi zaman görmezden gelen iki mücadeleden söz etmek istedik. Sayı’nın ilk yarısı bu yıl ülkemizde beşinci kez kutlanacak olan Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Hafta kapsamında LGBTİ+ hareketinden bir parçayı ele alıyor. Diğer yarısı ise 68 Mayısı’nı ve mücadelesini anlatıyor. Bu iki konunun birleşmesi bile bir tarihe işaret ediyor bana kalırsa. Tarih boyunca birbirimize çok şey anlattığımızı, çok şey yazdığımızı gösteriyor hatta.

Şüphesiz sol mücadelenin her alanına baktığınızda Mayıs’a dair bir iz bulursunuz. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 6 Mayıs 3 fidanın bizden alınması, 17 Mayıs Homofobi Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün, koca bir mücadele ruhunu hala içimizde taşıdığımız, bu yıl 50. Yılını kutlayan 1968 Mayıs… Türkiye’de herkesin içine umut dolduran 2013 Yazı’nın ilk kıvılcımı; Gezi Olaylarının başlangıcı…

Dünyanın bir çok yerinde düşünceye olan kin büyüyor, dünyanın bir çok yerinde özgürlükler kısıtlanmaya devam ediyor. Dört bir tarafımız savaş gemileriyle doluyken, coğrafyamızın bitmek bilmeyen savaşının içinden düşünmeye ve yazmaya devam ediyoruz. 50 yıllık özgürlük ruhu hala içimizde, yitirdiğimiz yoldaşların öfkesiyle ve kendi olduğu için baskıya, zulüme maruz kalan her LGBTİ’nin aşka ve sevgiye inancıyla…

Pablo Neruda’nın güzel sözleri gibi; “Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.”

Bu sayı için değerli emeklerini bizlerden esirgemeyen Hasan Yıkıcı’ya ayrıca teşekkür ederim.

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Özgül Saygun