Durduran taburcu oldu
Yeni Kıbrıs Partisi’nin kurucularından, sol siyasetin önemli Alpay Durduran, açık kalp ameliyatının ardından taburcu oldu.
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Yeni Kıbrıs Partisi’nin kurucularından, sol siyasetin önemli Alpay Durduran, açık kalp ameliyatının ardından taburcu oldu.
Oğlu Turgut Durduran’ın verdiği bilgiye göre; hastaneden çıkan Alpay Durduran evinde istirahat ediyor.
Deneyimli siyasetçi Alpay Durduran bir süre önce kalp krizi geçirmiş, 13 Mayıs tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 5 damarından bypass ve kapak tamiri operasyonu geçirmişti.
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Etiketler : Alpay Durduran, sağlık, ykp
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