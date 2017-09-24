Duello’dan Kaymaklı çıktı: 3-2

K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında Küçük Kaymaklı sahasının hazır olmaması nedeniyle Gençlik Gücü’nü Atatürk Stadı’nda konuk etti. Gollü geçen karşılaşmada gülen taraf 3-2’lik skorla Kaymaklı oldu. Maçta Saine’in golü ile öne geçen Kaymaklı’ya G.Gücü William ile cevap verirken ilk yarının uzatma bölümünde Turgut Kaan Çoban kaydettiği golle takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı. İkinci yarının henüz başında G.Gücü Ahmet Can ile skoru eşitlese de Uğur Gök’ün golü Kaymaklı’ya galibiyeti getirdi. Maçın 90+1’inci dakikasında Hascan’ın yararlanamadığı net pozisyon ise maçın kırılma anı oldu. Bu sonuçla Kaymaklı sezona 3 puanla başlarken G.Gücü puan alamadı.

STAT: Atatürk Stadı

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı **

Mehmet Kaygısız **

Çağrı Kıral **

Berkem Nurdal **

Turgut K. Çoban ***

Hüseyin Sadıklar *

(Dk.63 Hüseyin Adal **)

Mamut Saine ***

Issouf Fofana **

Remzi Betmezoğlu *

(Dk.58 Musa *)

Uğur Gök **

Mustafa Yaşınses **

(Dk.86 Bayram Anday)

TD: İltaç Karayel

GENÇLİK GÜCÜ

Çağatay Gürler *

Tayfun Doğan *

Hakan Karacaoğlu *

Hüseyin Taşçı **

Gökhan Özer **

Uğur Sönmez *

(Dk.77 Orhan *)

Ali Akbulut **

(Dk.70 Daniel **)

Ahmet Can Tokmak **

Özcan Saygı *

(Dk.46 Hascan **)

Debola Ogunseye **

William Kwah **

TD: Niyazi Göksun

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Engin Akkagün**, Ahmet Özkurtuluş**

GOLLER: Dk.29 Mamut Saine, Dk.45+2 Turgut Kaan Çoban, Dk.64 Uğur Gök (Küçük Kaymaklı) - Dk.40 William Kwah, Dk.50 Ahmet Can Tokmak (Gençlik Gücü)